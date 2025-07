Voba-Supercup: Turnier startet bald, erster Rückzug schon fix

Der Voba-Supercup ist das bekannteste Vorbereitungsturnier in Kleve-Geldern und geht bereits in der kommenden Woche wieder los. Den ersten Rückzug hat es auch schon gegeben: Arminia Kapellen/Hamb tritt in der Gruppe 2 nicht an, deshalb haben der SV Sevelen, der SV Issum und Viktoria Goch II jeweils einmal spielfrei. Alle Paarungen in der Übersicht - hier geht es zum Turnier:

Gruppe 3

Sa., 12.07.25 15:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SC Auwel-Holt



Gruppe 5

So., 13.07.25 15:00 Uhr TSV Weeze II - SV Veert



Gruppe 4

So., 13.07.25 15:00 Uhr SV Herongen - Viktoria Winnekendonk

So., 13.07.25 15:00 Uhr Union Kervenheim - TSV Nieukerk



Gruppe 3

So., 13.07.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Walbeck



Gruppe 6

So., 13.07.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - 1. FC Geldern



Gruppe 2

So., 13.07.25 15:00 Uhr Viktoria Goch II - SV Issum



Gruppe 1

So., 13.07.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 13.07.25 15:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Straelen



Gruppe 3

Di., 15.07.25 20:00 Uhr SC Auwel-Holt - TSV Wachtendonk-Wankum



Gruppe 2

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr SV Issum - SV Sevelen



Gruppe 6

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Rot-Weiß Geldern



Gruppe 1

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Grün-Weiß Vernum



Gruppe 3

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr SV Walbeck - Alemannia Pfalzdorf



Gruppe 5

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - TSV Weeze II



Gruppe 1

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr SV Straelen - Sportfreunde Broekhuysen



Gruppe 4

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Union Kervenheim

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Herongen



Gruppe 5

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr SV Veert - FC Aldekerk



Gruppe 6

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr 1. FC Geldern - SG Kessel / Ho-Ha



Gruppe 4

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr SV Herongen - Union Kervenheim

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - TSV Nieukerk



Gruppe 3

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Wachtendonk-Wankum

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Walbeck



Gruppe 2

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr SV Sevelen - Viktoria Goch II



Gruppe 1

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - Sportfreunde Broekhuysen

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr SV Straelen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen