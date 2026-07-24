Voba-Supercup: Straelen und Rheurdt-Schaephuysen mit Vollgas

Der Voba-Cup macht seinem Ruf als Offensivspektakel alle Ehre. In der 29. Auflage des Vorbereitungsturniers ist die 100-Tore-Marke am dritten und damit letzten Vorrunden-Spieltag geknackt worden.
In 23 Begegnungen fielen exakt 102 Treffer. Großen Anteil daran haben die A-Ligisten SV Straelen und SpVgg Rheurdt-Schaephuysen, die dem Wettbewerb bislang ihren Stempel aufdrücken – ein direktes Duell der beiden Überraschungsmannschaften hätte das Zeug zu einem echten Traumfinale. Das Favoritensterben hat bereits eingesetzt. Im Viertelfinale ist nur noch ein Bezirksligist dabei. So liefen die Partien am dritten Spieltag.
Gruppe 1 Viktoria Goch II – FC Aldekerk 2:1 (0:1). Es bleibt dabei. Bezirksliga-Aufsteiger kann einfach nicht mehr gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Marc Kersjes ist in der Vorbereitung immer noch sieglos und damit drauf und dran, viel Selbstvertrauen zu verspielen. Im entscheidenden Duell um Gruppenplatz zwei brachte Kevin Rombs die Gäste zwar nach 22 Minuten in Führung. Doch mit einem Doppelschlag (52. und 58.) drehten Robert Nafin und Lars Johnson den Spieß um und machten den Gocher Einzug ins Viertelfinale perfekt.
SG Kessel/Ho-Ha – SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 0:8 (0:4). Drittes Spiel, dritter klarer Sieg: Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen machte mit dem A-Liga-Rückkehrer aus Goch kurzen Prozess. Allein drei Treffer steuerte Florian Ortstadt, Neuzugang vom Landesligisten Viktoria Goch, bei (5., 10. 78.). Außerdem beteiligten sich Robin von Radecke (41., 42.), Aldin Mahmutovic (49.), Niklas Jahny (54.) und Rohllah Sadat (87.) am Schützenfest.
Gruppe 2 SV Sevelen – Sportfreunde Broekhuysen II 1:2 (1:0). Die Reserve der Sportfreunde, die in diesem Sommer das Bezirksliga-Team vertritt, behauptete sich am Koetherdyck und löste damit das Ticket für die Runde der letzten Acht. Kryspin Kmita brachte den Gastgeber, der sich im Vergleich zu den Auftaktspielen deutlich verbessert zeigte, kurz vor der Pause in Führung (43.). Nach dem Seitenwechsel riss der A-Liga-Aufsteiger aus Broekhuysen das Geschehen gegen den künftigen Ligarivalen an sich. Jannis Schmitz (72.) erzielte zunächst den Ausgleich, Mats Hünnekens wenig später den Siegtreffer (83.).
TSV Wachtendonk-Wankum – TSV Weeze 3:3 (3:1). Das war knapp. Bis zur 86. Minute hatte der A-Ligist aus Wachtendonk, der gegen den Bezirksligisten eine starke Leistung zeigte, das Viertelfinale in der Tasche. Dann glich Florian Thomas für den Tabellenführer aus und leistete den SF Broekhuysen II im Parallelspiel Schützenhilfe. In Hälfte eins trafen Maximilian Wisniewski (14., 33.) und Sören Höffler (35.) für den Gastgeber. Neben Florian Thomas traten Tobias Schoppa (30.) und Yannick Gorthmanns (66.) als Spielverderber in Erscheinung.
Gruppe 3 Alemannia Pfalzdorf – Viktoria Winnekendonk 0:2 (0:0). Neben dem FC Aldekerk hat sich die Alemannia als zweiter Bezirksligist aus dem Wettbewerb verabschiedet. Dabei zeigte der Gastgeber zumindest in der ersten Halbzeit eine ansprechende Leistung. Nils Mildenberger hatte schon nach fünf Minuten den Führungstreffer auf dem Fuß, schoss aber einen Handelfmeter an die Latte. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Dinge ihren Laufe. Zunächst faustete sich Alemannia-Torwart Levi Eckermann nach einer gegnerischen Ecke den Ball ins eigene Netz (57.). Nur fünf Minuten später nutzte Luca Hamaekers die Pfalzdorfer Verunsicherung und verhalf der Viktoria zum Gruppensieg.
TSV Nieukerk – SV Walbeck 2:0 (1:0). Das wäre um ein Haar ins Auge gegangen. Trotz des 0:2 beim TSV Nieukerk, der damit Wiedergutmachung für das 0:8 gegen Viktoria Winnekendonk leistete, rettete sich die Mannschaft vom Walbecker Bergsteg gerade noch so ins Viertelfinale. Tyrique McGowan (13.) und Mirco van Bergen (60.) sorgten für das erste Nieukerker Erfolgserlebnis in der Vorbereitung.
Gruppe 4 SV Straelen – Grün-Weiß Vernum 5:1 (4:0). Da hat sie wieder zugeschlagen, die Torfabrik von der Römerstraße. Der A-Liga-Rückkehrer spielt seine Gegner in der Vorbereitung schwindlig – diese Erfahrung musste jetzt auch der künftige Ligarivale aus Geldern machen. Spielmacher Maik Noldes (5., 38., 65.), der sich jetzt erst einmal in den Urlaub verabschiedet, und Torjäger Sebastian Moldovan (11., 18.) trafen für den drückend überlegenen Gastgeber. Der Vernumer Ehrentreffer ging auf das Konto von Justin Tebartz-van Elst (48.). „Die Mannschaft hinterlässt schon in der Vorbereitung einen guten Eindruck. Jetzt wollen wir auch ins Finale“, sagte Straelens Sportlicher Leiter Peter Streutgens.
SV Veert – SV Herongen 5:0 (2:0). Der SV Veert nahm im Parallelspiel die Unterstützung aus Straelen gerne an und qualifizierte sich mit einem Kantersieg gegen den B-Ligisten ebenfalls für das Viertelfinale. Louis Genego (32.), Christian Jürgens (38.), Janis Koschitzki (51.), Robin Yüksel (56.) und Mustafa Demirkol (77.) trafen am Hülspaßweg für den überlegenen Gastgeber.