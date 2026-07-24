Voba-Supercup: Straelen und Rheurdt-Schaephuysen mit Vollgas Die beiden Fußball-A-Ligisten liefern im Turnier um den Voba-Cup einen Vorgeschmack auf das, was die Gegner in der kommenden Saison erwartet. So lief der letzte Vorrunden-Spieltag des Wettbewerbs. von Volker Himmelberg · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Straelen macht auch beim Voba-Supercup auf sich aufmerksam. – Foto: David Zimmer

Der Voba-Cup macht seinem Ruf als Offensivspektakel alle Ehre. In der 29. Auflage des Vorbereitungsturniers ist die 100-Tore-Marke am dritten und damit letzten Vorrunden-Spieltag geknackt worden.

100-Treffer-Marke ist gefallen In 23 Begegnungen fielen exakt 102 Treffer. Großen Anteil daran haben die A-Ligisten SV Straelen und SpVgg Rheurdt-Schaephuysen, die dem Wettbewerb bislang ihren Stempel aufdrücken – ein direktes Duell der beiden Überraschungsmannschaften hätte das Zeug zu einem echten Traumfinale. Das Favoritensterben hat bereits eingesetzt. Im Viertelfinale ist nur noch ein Bezirksligist dabei. So liefen die Partien am dritten Spieltag. Gruppe 1 Viktoria Goch II – FC Aldekerk 2:1 (0:1). Es bleibt dabei. Bezirksliga-Aufsteiger kann einfach nicht mehr gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Marc Kersjes ist in der Vorbereitung immer noch sieglos und damit drauf und dran, viel Selbstvertrauen zu verspielen. Im entscheidenden Duell um Gruppenplatz zwei brachte Kevin Rombs die Gäste zwar nach 22 Minuten in Führung. Doch mit einem Doppelschlag (52. und 58.) drehten Robert Nafin und Lars Johnson den Spieß um und machten den Gocher Einzug ins Viertelfinale perfekt.

SG Kessel/Ho-Ha – SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 0:8 (0:4). Drittes Spiel, dritter klarer Sieg: Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen machte mit dem A-Liga-Rückkehrer aus Goch kurzen Prozess. Allein drei Treffer steuerte Florian Ortstadt, Neuzugang vom Landesligisten Viktoria Goch, bei (5., 10. 78.). Außerdem beteiligten sich Robin von Radecke (41., 42.), Aldin Mahmutovic (49.), Niklas Jahny (54.) und Rohllah Sadat (87.) am Schützenfest. Broekhuysen II behauptet sich Gruppe 2 SV Sevelen – Sportfreunde Broekhuysen II 1:2 (1:0). Die Reserve der Sportfreunde, die in diesem Sommer das Bezirksliga-Team vertritt, behauptete sich am Koetherdyck und löste damit das Ticket für die Runde der letzten Acht. Kryspin Kmita brachte den Gastgeber, der sich im Vergleich zu den Auftaktspielen deutlich verbessert zeigte, kurz vor der Pause in Führung (43.). Nach dem Seitenwechsel riss der A-Liga-Aufsteiger aus Broekhuysen das Geschehen gegen den künftigen Ligarivalen an sich. Jannis Schmitz (72.) erzielte zunächst den Ausgleich, Mats Hünnekens wenig später den Siegtreffer (83.).