Voba-Supercup live: So laufen Spiel um Platz 3 und das Finale

Voba-Supercup - Finale: Sportfreunde Broekhuysen - Alemannia Pfalzdorf

Heute, 15:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf 15:30

So lief der Voba-Supercup

Gruppe 3

Sa., 12.07.25 15:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SC Auwel-Holt 10:2



Gruppe 6

So., 13.07.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - 1. FC Geldern 1:0



Gruppe 3

So., 13.07.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Walbeck 0:2



Gruppe 4

So., 13.07.25 15:00 Uhr Union Kervenheim - TSV Nieukerk 0:11



Gruppe 1

So., 13.07.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 1:0

So., 13.07.25 15:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Straelen 1:3



Gruppe 2

So., 13.07.25 15:00 Uhr Viktoria Goch II - SV Issum 2:0



Gruppe 4

So., 13.07.25 15:00 Uhr SV Herongen - Viktoria Winnekendonk 1:5



Gruppe 5

Mo., 14.07.25 20:00 Uhr TSV Weeze II - SV Veert 0:4



Gruppe 3

Di., 15.07.25 20:00 Uhr SV Walbeck - Alemannia Pfalzdorf 0:2

Di., 15.07.25 20:00 Uhr SC Auwel-Holt - TSV Wachtendonk-Wankum 1:0



Gruppe 6

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Rot-Weiß Geldern 2:3



Gruppe 2

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr SV Issum - SV Sevelen 5:0



Gruppe 4

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Union Kervenheim 14:0



Gruppe 1

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Grün-Weiß Vernum 5:0

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr SV Straelen - Sportfreunde Broekhuysen 0:3



Gruppe 4

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Herongen 5:1



Gruppe 5

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - TSV Weeze II 5:2



Gruppe 4

Di., 22.07.25 20:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - TSV Nieukerk 1:1

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr SV Herongen - Union Kervenheim 3:3



Gruppe 6

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr 1. FC Geldern - SG Kessel / Ho-Ha 2:7



Gruppe 3

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Wachtendonk-Wankum 5:4

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Walbeck 0:7



Gruppe 2

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr SV Sevelen - Viktoria Goch II 0:2



Gruppe 1

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - Sportfreunde Broekhuysen 0:4

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr SV Straelen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 0:3



Gruppe 5

Do., 24.07.25 20:00 Uhr SV Veert - FC Aldekerk 2:0



Viertelfinale

So., 27.07.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Veert 3:1

So., 27.07.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - Sportfreunde Broekhuysen 0:11

So., 27.07.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Goch II 2:3

So., 27.07.25 15:30 Uhr TSV Nieukerk - Alemannia Pfalzdorf 1:6



Halbfinale

Mi., 30.07.25 20:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Sportfreunde Broekhuysen 0:5

Mi., 30.07.25 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Viktoria Goch II 6:3



Spiel um Platz 3

So., 03.08.25 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Viktoria Goch II



Finale

So., 03.08.25 15:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Alemannia Pfalzdorf