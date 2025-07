Voba-Supercup live: Pfalzdorf gewinnt Elfmeterschießen, SFB souverän

Das war vielleicht spannend! Viktoria Goch II führte lange gegen Alemannia Pfalzdorf, doch die Gastgeber glichen im zweiten Durchgang gleich zweimal aus. Durch das 2:2 von Dustin Hoffmann (83.) ging es nach der regulären Spielzeit in das Elfmeterschießen, in dem Niklas Weeren gleich zwei Elfmeter parierte und Pfalzdorf in das Endspiel brachte.

Alemannia Pfalzdorf – Viktoria Goch II 6:3 n.V.

Alemannia Pfalzdorf: Niklas Weeren, David Rudolf Rothemel (77. Dustin Hoffmann), Christian Urbanek, Tom-Luca Janßen, Lars Völpert (80. Klaas Hendricks), Nick Helmus, Luca Rene Stratemann, Dominik Saat, Christian Emmers, Samouil Christos Schiefer (84. Danijel Lorenz), Luca Kanders - Trainer: Raphael Erps

Viktoria Goch II: Pascal Mollenhauer, Lars Johnson, Jordi Barbara, Tim Müller, Kai Jaschek, Marvin Gisberts, Louis Bruns, Maik Joosten, Miguel Wurring, Leon Knak, Marvin Kürbs - Trainer: Ernes Tiganj

Tore: 0:1 Marvin Kürbs (19.), 1:1 Christian Emmers (63.), 1:2 Igor Puschenkow (79. Foulelfmeter), 2:2 Dustin Hoffmann (82.), 3:2 Christian Emmers (90.+5 Foulelfmeter), 4:2 Dominik Saat (90.+6 Foulelfmeter), 4:3 Thomas Langenberg (90.+7 Foulelfmeter), 5:3 Lennart Helm (90.+7 Foulelfmeter), 6:3 Luca Rene Stratemann (90.+8 Foulelfmeter)

