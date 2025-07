Voba-Supercup live: Drei Pleiten nach 1:0-Führungen im Viertelfinale

Spannung in Walbeck! Die Hausherren führen zunächst mit 1:0, doch dann dreht der Bezirksliga-Aufsteiger Viktoria Goch II dank Igor Puschenkow die Partie. Nach dem Ausgleich der Hausherren schoss Niklas Peters Goch II mit einem Distanztreffer zum 3:2 und ins Halbfinale.

Der SV Veert lag in Winnekendonk zunächst in Führung, ging am Ende aber leer aus: Jan Roosen glänzte mit zwei Treffern und war hauptverantwortlich für den 3:1-Erfolg.

Viktoria Winnekendonk – SV Veert 3:1

Viktoria Winnekendonk: Felix Gastens, Jan Roosen (87. Luca Luyven), Lenard Spasojevic (78. Samuel Bröcheler), Klaas Gerlitzki, White Chuku Anyahiechi, Luca Hamaekers, Marvin Flassenberg, Lion Janssen (90. Farhad Mohammadi), Manfred Stammen (90. Patrick Liszewski), Janis Luyven, Luis Helisch (71. Oliver Berns) - Trainer: Johannes Rankers - Trainer: Niels Honnen

SV Veert: Oliver Kurzacz, Christian Böttcher, Holger Jansen (84. Richard Cox), Daniel Kempkens, Janis Markus Koschitzki, Felix Brock, Mattis van Meegen, Robin Barth, Robin Yüksel (60. David Paul Böhm), Louis Genego (46. Simon Nick von Wirth), Skerdilaid Haxhimusa (64. Sven Bauer) - Trainer: Arlind Gashi

Zuschauer: 85

Tore: 0:1 Skerdilaid Haxhimusa (14.), 1:1 Manfred Stammen (44.), 2:1 Jan Roosen (81.), 3:1 Jan Roosen (87.)

_____

TSV Nieukerk - Alemannia Pfalzdorf