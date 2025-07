Voba-Supercup live: Das Halbfinale steigt am Mittwochabend

Am Mittwochabend steigt das Halbfinale des Voba-Supercups live auf FuPa: Titelverteidiger Sportfreunde Broekhuysen will bei Viktoria Winnekendonk den Sprung in das Endspiel schaffen, Alemannia Pfalzdorf empfängt Bezirksliga-Aufsteiger Viktoria Goch II. Beide Partien beginnen um 20 Uhr.