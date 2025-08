Voba-Supercup: Jan Teegelbeckers schießt SFB zur Titelverteidigung

Viktoria Goch II ging als Bezirksliga-Aufsteiger zwar als Favorit in das Duell, doch Viktoria Winnekendonk hat Rang drei gesichert. Der A-Ligist gewann dank eines Doppelpacks von Jan Roosen gegen Goch II, das vor der Pause durch Luca Plum noch den Ausgleich erzielte. Mit dem Siegtor von Roosen in der Schlussminute sicherte sich der 29-Jährige mit insgesamt sieben Toren auch Platz eins in der Torschützenliste.

Voba-Supercup - Finale: Sportfreunde Broekhuysen - Alemannia Pfalzdorf

Alemannia Pfalzdorf verkaufte sich zwar ordentlich gegen die Sportfreunde Broekhuysen, aber die Mannschaft von Sebastian Clarke hat ihren Titel verteidigt. Jan Teegelbeckers schoss in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs das einzige Tor des Endspiels. Sportfreunde Broekhuysen – Alemannia Pfalzdorf 1:0

Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Jan Teegelbeckers, Norman Kienapfel, Luca Schmermas, Nils Lachmann, Lars Peters, Noah Christian Thier, Philipp Joseph Brock, Sores Civan Agirman, Maurice Horster, Tom Beterams - Trainer: Sebastian Clarke

Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, Tom Voß, Tom-Luca Janßen, Lars Völpert, Nils Mildenberger, Nick Helmus, Luca Rene Stratemann, Dustin Hoffmann, Samouil Christos Schiefer, Luca Eikemper, Luca Kanders - Trainer: Raphael Erps

Schiedsrichter: Stefan van Wickeren - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Jan Teegelbeckers (45.+1)

So lief der Voba-Supercup

Gruppe 3

Sa., 12.07.25 15:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SC Auwel-Holt 10:2



Gruppe 6

So., 13.07.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - 1. FC Geldern 1:0



Gruppe 3

So., 13.07.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Walbeck 0:2



Gruppe 4

So., 13.07.25 15:00 Uhr Union Kervenheim - TSV Nieukerk 0:11



Gruppe 1

So., 13.07.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 1:0

So., 13.07.25 15:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Straelen 1:3



Gruppe 2

So., 13.07.25 15:00 Uhr Viktoria Goch II - SV Issum 2:0



Gruppe 4

So., 13.07.25 15:00 Uhr SV Herongen - Viktoria Winnekendonk 1:5



Gruppe 5

Mo., 14.07.25 20:00 Uhr TSV Weeze II - SV Veert 0:4



Gruppe 3

Di., 15.07.25 20:00 Uhr SV Walbeck - Alemannia Pfalzdorf 0:2

Di., 15.07.25 20:00 Uhr SC Auwel-Holt - TSV Wachtendonk-Wankum 1:0



Gruppe 6

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Rot-Weiß Geldern 2:3



Gruppe 2

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr SV Issum - SV Sevelen 5:0



Gruppe 4

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Union Kervenheim 14:0



Gruppe 1

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Grün-Weiß Vernum 5:0

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr SV Straelen - Sportfreunde Broekhuysen 0:3



Gruppe 4

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Herongen 5:1



Gruppe 5

Mi., 16.07.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - TSV Weeze II 5:2



Gruppe 4

Di., 22.07.25 20:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - TSV Nieukerk 1:1

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr SV Herongen - Union Kervenheim 3:3



Gruppe 6

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr 1. FC Geldern - SG Kessel / Ho-Ha 2:7



Gruppe 3

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Wachtendonk-Wankum 5:4

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Walbeck 0:7



Gruppe 2

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr SV Sevelen - Viktoria Goch II 0:2



Gruppe 1

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - Sportfreunde Broekhuysen 0:4

Mi., 23.07.25 20:00 Uhr SV Straelen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 0:3



Gruppe 5

Do., 24.07.25 20:00 Uhr SV Veert - FC Aldekerk 2:0



Viertelfinale

So., 27.07.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Veert 3:1

So., 27.07.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - Sportfreunde Broekhuysen 0:11

So., 27.07.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Goch II 2:3

So., 27.07.25 15:30 Uhr TSV Nieukerk - Alemannia Pfalzdorf 1:6



Halbfinale

Mi., 30.07.25 20:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Sportfreunde Broekhuysen 0:5

Mi., 30.07.25 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Viktoria Goch II 6:3



Spiel um Platz 3

So., 03.08.25 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Viktoria Goch II



Finale

So., 03.08.25 15:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Alemannia Pfalzdorf