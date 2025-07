Voba-Supercup: Gruppen und Spielplan stehen fest

Der Voba-Supercup ist definitiv einer der Höhepunkte in der Vorbereitung für die Mannschaften aus dem Kreis Kleve-Geldern. So ist es den Verantwortlichen um Gilbert Wehmen auch in diesem Jahr wieder gelungen, ein hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld zusammenzustellen. Insgesamt 21 Teams spielen um de Titel, den die Sportfreunde Broekhuysen gerne vereidigen würden.

Im vergangenen Jahr setzten sich die Sportfreunde im Finale gegen den Uedemer SV mit 3:1 durch und holten erstmals den Pokal. In diesem Jahr geht der Bezirksligist die Mission Titelverteidigung an, was bislang nur dem SV Veert gelang, der in den beiden Jahren zuvor jeweils jubeln durfte. Ein Selbstläufer wird es definitiv für keine der Mannschaften, die zum engeren Favoritenkreis gehören. Ein Ausrutscher könnte bereits das Aus bedeuten. Somit ist ein spannender Wettbewerb fast schon sicher. Los geht es am 13. Juli.