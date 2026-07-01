Voba-Supercup: Das ist der Spielplan

In vier Gruppen zu je vier Mannschaften startet der Voba-Supercup am 12. Juli in die 23. Auflage. Einen echten Favoriten gibt es in diesem Jahr nicht, was das beleibte Vorbereitungsturnier im Kreis Kleve-Geldern nur noch attraktiver macht. Drei Bezirksligisten, elf A-Liga-Teams und ein einzelner Kreisliga-B-Vertreter duellieren sich zunächst in Gruppen, später dann in K.o.-Spielen um den Titelgewinn.
Gruppe 1: FC Aldekerk, Viktoria Goch II, SG Kessel/Ho-Ha, Spvgg Rheurdt-Schaphusyen
Gruppe 2: TSV Weeze, SV Sevelen, TSV Wachtendonk-Wankum, Sportfreunde Broekhuysen II
Gruppe 3: Alemannia Pfalzdorf, SV Viktoria Winnekendonk, SV Walbeck, TSV Nieukerk
Gruppe 4: SV Veert, Grün-Weiß Vernum, SV Straelen, SV Herongen
Gruppe 1
So., 12.07.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - SG Kessel / Ho-Ha
So., 12.07.26 15:00 Uhr FC Aldekerk - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Mi., 15.07.26 20:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Viktoria Goch II
Mi., 15.07.26 20:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - FC Aldekerk
Mi., 22.07.26 20:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Mi., 22.07.26 20:00 Uhr Viktoria Goch II - FC Aldekerk
Gruppe 2
So., 12.07.26 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Sevelen
So., 12.07.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde Broekhuysen II
Mi., 15.07.26 20:00 Uhr SV Sevelen - TSV Weeze
Mi., 15.07.26 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - TSV Wachtendonk-Wankum
Mi., 22.07.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - TSV Weeze
Mi., 22.07.26 20:00 Uhr SV Sevelen - Sportfreunde Broekhuysen II
Gruppe 3
So., 12.07.26 15:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Nieukerk
So., 12.07.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Walbeck
Mi., 15.07.26 20:00 Uhr TSV Nieukerk - Viktoria Winnekendonk
Mi., 15.07.26 20:00 Uhr SV Walbeck - Alemannia Pfalzdorf
Mi., 22.07.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Viktoria Winnekendonk
Mi., 22.07.26 20:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Walbeck
Gruppe 4
So., 12.07.26 15:00 Uhr SV Veert - SV Straelen
So., 12.07.26 15:00 Uhr SV Herongen - Grün-Weiß Vernum
Mi., 15.07.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Veert
Mi., 15.07.26 20:00 Uhr SV Straelen - SV Herongen
Mi., 22.07.26 20:00 Uhr SV Veert - SV Herongen
Mi., 22.07.26 20:00 Uhr SV Straelen - Grün-Weiß Vernum
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