Voba-Cup: Zwei Elfmeter-Krimis entscheiden die Finalisten

Broekhuysen II steht im Finale. – Foto: Susanne Schmidt

Der Voba-Cup treibt es in Sachen Spannung und Dramatik im Endspurt mal wieder auf die Spitze. Am Mittwochabend wurden beide Halbfinalspiele erst im Elfmeterschießen entschieden. Mit folgendem Ergebnis: Die Sportfreunde Broekhuysen II setzen die Mission Pokalverteidigung stellvertretend für die erste Mannschaft ganz einfach fort. Und der TSV Weeze bekommt am kommenden Sonntag sein „Finale dahoam“.

Der A-Ligist aus dem Fußballkreis Moers, der bis dahin unaufhaltsam durch das Turnier marschiert war, musste auf zahlreiche Akteure verzichten, die unter anderem bei den Vorbereitungen für die Hochzeit ihres Teamkollegen Fabian Weigl eingespannt waren. Dennoch gingen die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Top-Torjäger Florian Ortstadt, der in der vergangenen Saison noch für den Landesligisten Viktoria Goch aufgelaufen war, erzielte mit seinem neunten Turniertreffer das 1:0 (37.).

Schiedsrichter nimmt Elfmeter zurück

Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Mannschaften zunächst noch rund eine Viertelstunde. Anschließend übernahm der TSV Weeze zunehmend die Kontrolle, ohne sich zunächst dafür belohnen zu können. Auf der Gegenseite fühlte sich die Spielvereinigung um einen berechtigten Foulelfmeter gebracht. Nach Rücksprache mit seinem Assistenten nahm Schiedsrichter Enes Krupic den bereits gegebenen Strafstoß wieder zurück.

Anstatt der möglichen Vorentscheidung fiel wenig später der Ausgleich: In der 81. Minute traf der eingewechselte Nderim Cerkinaj mit einem Distanzschuss zum 1:1. Weil in der regulären Spielzeit keine Entscheidung mehr fiel, musste das Elfmeterschießen über den Finaleinzug entscheiden. Dort behielt der TSV Weeze die besseren Nerven: Vier Schützen trafen sicher, während die Spielvereinigung einen Versuch über das Tor setzte und einen weiteren an den Pfosten schoss.

„Ein Sieg im Elfmeterschießen ist immer ein wenig glücklich, aber wir haben uns den Einzug ins Finale auch während der 90 Minuten verdient“, sagte TSV-Trainer Christoph Tönnißen. Sein Gegenüber Andreas Weinand haderte dagegen mit der zurückgenommenen Strafstoßentscheidung. „Das war unglaublich. Wir sind alles Wettkampftypen und wären gerne ins Finale gekommen. Insgesamt muss ich meinen Jungs ein Riesenkompliment machen. Ein Torverhältnis von 22:1 bis zum Halbfinale spricht für sich“, sagte der Coach des A-Ligisten.

Die Vorfreude auf das Endspiel gegen A-Liga-Aufsteiger Sportfreunde Broekhuysen II ist beim TSV Weeze groß. Schließlich findet der Finaltag im Weezer August-Janssen-Sportzentrum statt. „Broekhuysen steht mit Sicherheit nicht zu Unrecht im Finale, aber ich glaube schon, dass wir in der Favoritenrolle sind. Jetzt wollen wir das Ding auch gewinnen“, so Tönnißen.

Broekhuysen II setzt sich erneut im Elfmeterschießen durch

Sportfreunde Broekhuysen II – SV Straelen 5:4 (1:1, 1:1).

Derbystimmung auf der Sportanlage „Op den Bökel“. Dort sorgten mehr als 200 Zuschauer für die Rekordkulisse im bisherigen Turnierverlauf. Am Ende des Duells der beiden A-Liga-Aufsteiger stand folgende Erkenntnis: Der SV Straelen kann gegen die Sportfreunde einfach nicht gewinnen.

Mit einer guten Gelegenheit für die Sportfreunde begann die Partie. Den ersten Treffer erzielten jedoch die Gäste von der Römerstraße. Einen Elfmeter, dem ein unnötiges Foulspiel vorausgegangen war, verwandelte Außenstürmer Cristian Voicu in der 14. Minute sicher zur Straelener Führung. In der Folge besaßen die Gäste leichte Feldvorteile, erspielten sich jedoch nur wenige klare Torchancen. Kurz vor der Pause hatte die Broekhuysener Reserve ihre stärkste Phase. Nachdem Niclas Gödiker in der 40. Minute mit einem Kopfball am Pfosten gescheitert war, fiel in der Nachspielzeit der zu diesem Zeitpunkt verdiente Ausgleich. Mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumgrenze überwand Gian-Luca Vins Straelens Schlussmann Steven Steegh zum 1:1-Pausenstand.

Moldovan trifft nur den Pfosten

Direkt nach Wiederanpfiff erlebten die Sportfreunde eine Schrecksekunde, als Sebastian Moldovan nur den Pfosten traf. Zwar bestimmten die Gäste die zweiten 45 Minuten, doch die sonst so torhungrigen Straelener fanden offensiv nicht richtig zu ihrem Spiel. Broekhuysen verteidigte leidenschaftlich, ließ nur wenig zu, hatte lediglich eine gute Torchance im zweiten Durchgang und benötigte bei einem weiteren Pfostentreffer der Gäste auch das nötige Quäntchen Glück. So musste schließlich das Elfmeterschießen unmittelbar nach Ablauf der regulären Spielzeit die Entscheidung bringen.

Die besseren Nerven hatten die Broekhuysener, die unter dem Jubel ihrer Anhänger das Elfmeterschießen für sich entschieden und damit den Einzug ins Finale perfekt machten. Als fairer Verlierer zeigte sich anschließend Straelens Trainer Thomas Geist: „Glückwunsch an Broekhuysen, beide Mannschaften hätten es verdient gehabt, ins Endspiel zu kommen. Aber so ist Fußball.“

Sportfreunde-Coach Marcel Scholz freute sich über den unerwarteten Finaleinzug. „Wir sind schon selbstbewusst in dieses Spiel gegangen und haben uns keinen Druck gemacht. Im Elfmeterschießen braucht man immer etwas Glück – und das lag diesmal auf unserer Seite“, sagte er.