Voba-Cup: SV Walbeck setzt sich die Krone auf

Der SV Walbeck jubelt beim Voba-Cup. – Foto: SSVg Velbert 02

Der SV Walbeck hat die Premiere gewonnen. Das erste Finale um den Voba-Cup der Frauen entschied der Landesligist am Mittwochabend beim künftigen Ligarivalen Viktoria Winnekendonk mit 2:1 (1:1) für sich. Mehr als 200 Zuschauer verfolgten die Begegnung, in der die Gastgeberinnen im heimischen Sportpark den besseren Start erwischten. Mit schnellen Vorstößen stellte Viktoria die Walbecker Abwehr zunächst vor einige Probleme. In der 17. Minute war es dann so weit: Anna Klucken setzte sich nach einem langen Pass durch und schob zur 1:0-Führung ein.