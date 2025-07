Voba-Cup macht Lust auf die Saison

Der Hauptsponsor war zu Beginn des Jahrtausends auf die Idee gekommen, in der Vorbereitung auf die neue Saison ein Turnier mit Wettbewerbscharakter auf die Beine zu stellen. Dieses Konzept hat sich bis heute bewährt. Für viele Klubs ist die Teilnahme am Voba-Cup längst selbstverständlich, die Fußballfreunde genießen die willkommene Abwechslung in der Sommerpause und sorgen spätestens ab dem Viertelfinale für volle Plätze.

Damit starten am Wochenende insgesamt 21 Teams aus dem Geschäftsgebiet der Volksbank an der Niers, das von Wachtendonk im Süden bis Uedem im Norden des Kreises Kleve reicht. 20 davon stammen aus dem Fußballkreis Kleve/Geldern, die Rolle des Exoten aus dem Kreis Moers nimmt traditionell die SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen ein.

Insgesamt 34 Vereine erhalten im Vorfeld einen freundlichen Brief von Tina Ganster, Marketing-Chefin der Volksbank an der Niers, und Gilbert Wehmen. Erfahrungsgemäß nehmen Jahr für Jahr mehr als 20 Klubs die Einladung an. „Optimal wären 24 Mannschaften, da wir dann mit sechs Vierergruppen in die Vorrunde starten könnten. Doch auch so ist die Resonanz sehr erfreulich und unterstreicht die Beliebtheit des Wettbewerbs“, sagt Wehmen.

Der Modus ist auch bei 21 Teams eigentlich ganz einfach: Macht drei Vierer- und drei Dreier-Gruppen. Die sechs Gruppensieger und die beiden besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Mischt Broekhuysen wieder mit?

Als Topfavorit geht der Vorjahressieger ins Rennen. Mit der Gesamtbilanz von fünf Siegen und 18:3-Toren war Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen schon im vergangenen Sommer eine Klasse für sich. Im Endspiel gelang ein 3:1 gegen den A-Ligisten Uedemer SV. Diesmal startet die Mannschaft von Trainer Sebastian Clarke, die mit einem eindrucksvollen 12:2 gegen den Nettetaler A-Ligisten Rhenania Hinsbeck die Vorbereitung eröffnet hat, am Sonntag um 15 Uhr mit einem Heimspiel gegen den A-Ligisten SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen ins Voba-Cup-Vergnügen. Es folgen das Derby beim B-Ligisten SV Straelen an der Römerstraße (Mittwoch, 16. Juli, 20 Uhr) und der Auftritt beim A-Ligisten Grün-Weiß Vernum (Mittwoch, 23. Juli, 20 Uhr). Die beiden Mittwochs-Spieltage gelten für alle Gruppen, weil während des Weezer Parookaville-Festivals (18. bis 20. Juli) in der Region Ausnahmezustand herrscht.

In der Gruppe zwei bekommt es Bezirksliga-Aufsteiger Viktoria Goch II mit den Lokalrivalen SV Issum und SV Sevelen (beide Kreisliga A) zu tun. Das Altbierdorf-Derby steigt am kommenden Mittwoch, 20 Uhr, auf dem Issumer Sportplatz.

In der Gruppe 3 wird der Turnierreigen am Samstag um 15 Uhr mit der Partie des B-Ligisten SC Auwel-Holt gegen den favorisierten Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf eröffnet. Einen Tag später steigen die A-Ligisten TSV Wachtendonk-Wankum und SV Walbeck in der Wachtendonker Laerheide ins Geschehen ein (15 Uhr). Die A-Ligisten TSV Nieukerk und Viktoria Winnekendonk dürften das Rennen um Platz eins in der Gruppe 4 unter sich ausmachen. Das wahrscheinlich entscheidende Duell steigt am 23. Juli im Viktoria-Sportpark. Außerdem sind B-Ligist SV Herongen und C-Ligist Union Kervenheim am Start.

Die Gruppe fünf bilden die A-Ligisten FC Aldekerk und SV Veert sowie B-Ligist TSV Weeze II. In der Gruppe sechs kämpfen die B-Ligisten Rot-Weiß Geldern und SG Kessel/Ho-Ha sowie C-Ligist 1. FC Geldern um den Einzug ins Viertelfinale.

Die Runde der letzten Acht soll am Sonntag, 27. Juli, über die Bühne gehen. Das Halbfinale ist für Mittwoch, 30. Juli, angesetzt, der große Endspieltag mit Finale und Spiel um Platz drei für Sonntag, 3. August. Eventuell werden die Sportfreunde Broekhuysen dann auf der heimischen Sportanlage „Op den Bökel“ feiern dürfen. Der Verein hat sich nämlich schon im Vorfeld als Ausrichter beworben – der Favorit bringt das nötige Selbstvertrauen jedenfalls mit.