Voba-Cup: Diese Teams stehen im Halbfinale

27 Treffer in gerade einmal vier Spielen. Das Viertelfinale des laufenden Vorbereitungsturniers um den Voba-Cup hat einmal mehr gezeigt, weshalb sich die Fußballfreunde im Kreis Kleve schon seit vielen Jahren auf den Wettbewerb freuen. Das Spektakel in der Sommerpause steigert ganz einfach die Vorfreude auf die neue Saison.

Den Vogel hat am Sonntag der Pokalverteidiger abgeschossen. Sebastian Clarke, Trainer des Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen, hatte vor seiner Abreise vor versammelter Mannschaft noch einmal betont, dass er im Urlaub keine schlechten Nachrichten hören möchte. Gesagt, getan: Unter Regie seines Assistenten Philipp Venten lieferte der Topfavorit im Gelderlandstadion eine blitzsaubere Vorstellung und behielt beim B-Ligisten Rot-Weiß Geldern mit 11:0 (2:0) die Oberhand.

In der Anfangsphase läutete Youngster Maurice Horster (9. und 11.) mit einem Doppelschlag den Torreigen ein. Bis zur Pause schaffte es der Außenseiter, das Geschehen auf dem Rasen zumindest halbwegs ausgeglichen zu gestalten. Doch in der zweiten Hälfte gab’s für die Sportfreunde kein Halten mehr. Nils Lachmann (67., 76., 83.), Leon Peun (51., 90.), Jan Teegelbeckers (54.), Philipp Brock (79.) und Nick Ernst (87.) schraubten das Ergebnis in zweistellige Höhe.

„Unsere Leistung hat mir sehr gut gefallen. Irgendwann wird’s mit dem Toreschießen relativ einfach, weil der Gegner aufsteckt. Aber ich möchte mich auch bei Rot-Weiß Geldern bedanken, weil wir auf eine sehr faire Mannschaft getroffen sind“, sagte Venten. Die Sportfreunde sind jetzt nur noch einen Schritt vom Finale entfernt, das möglicherweise am kommenden Sonntag auf der heimischen Sportanlage Op den Bökel ausgetragen wird. Der Dorfverein aus Straelen hatte sich schon vor dem Turnier um die Ausrichtung des Finaltages beworben.

Walbeck schnuppert an der Überraschung

Wesentlich enger ging es da schon am Bergsteg zu. A-Ligist SV Walbeck verlangte dem Bezirksliga-Aufsteiger Viktoria Goch II alles ab, musste sich am Ende aber mit 2:3 (1:0) geschlagen geben. „Walbeck hat das schon gut gemacht und uns mit langen Bällen immer wieder Probleme bereitet“, sagte Viktoria-Trainer Ernes Tiganj anerkennend. Der Gastgeber, der sich mit einem 7:0 beim B-Ligisten SC Auwel-Holt auf den letzten Drücker für das Viertelfinale qualifiziert hatte, ging nach einer halben Stunde durch Jens Willemsen in Führung.

Kurz nach der Pause zeigte Igor Puschenkow, wofür ihn die Viktoria-Reserve geholt hat. Mit zwei Kopfballtreffern drehte der Neuzugang vom A-Ligisten Viktoria Winnekendonk den Spieß um (48. und 54.). „Igor ist ein Vollblutstürmer, auf den unser schnelles Spiel über die Flügel zugeschnitten ist. Ich bin mir sicher, dass wir an ihm noch viel Freude haben werden“, so Tiganj. Vor der beachtlichen Kulisse von mehr als 100 Besuchern bliebs’s aber spannend, weil Lukas Wistuba noch einmal den Ausgleichstreffer für den Außenseiter erzielte. Der Siegtreffer in der 78. Minute freute den Gocher Trainer ganz besonders: „Ich freue mich sehr für Niklas Peters, dass er ein sehenswertes und dann auch noch entscheidendes Tor geschossen hat. Er arbeitet sich nach langer Verletzungspause gerade wieder heran.“

Winnekendonk über der Ziellinie