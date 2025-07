RW Geldern ist bereits durch. – Foto: Pascal Derks

Voba-Cup: Diese Teams kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale Alemannia Pfalzdorf, Viktoria Winnekendonk, der TSV Nieukerk und RW Geldern haben die Runde der letzten Acht bereits erreicht. Diese Kandidaten hoffen noch. Verlinkte Inhalte Voba-Supercup Broekhuysen TSV WaWa Pfalzdorf SV Straelen + 18 weitere

Die entscheidende Phase kann kommen. 21 Mannschaften nehmen in diesem Sommer am Voba-Cup teil. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Für nur noch acht Teams geht’s am Sonntag ins Viertelfinale, ehe am kommenden Mittwoch das Halbfinale auf dem Programm steht.

Geldern ist schon durch Vor dem letzten Vorrunden-Spieltag stehen bereits vier Mannschaften fest, die zumindest auch noch am Sonntag im beliebten Vorbereitungsturnier des Fußballkreises Kleve/Geldern und der Volksbank an der Niers mitmischen. B-Ligist Rot-Weiß Geldern hat sich bereits Platz eins in der Gruppe 6 gesichert. Aus der Gruppe 4 kommen die A-Ligisten Viktoria Winnekendonk und TSV Nieukerk weiter – und zwar unabhängig vom Ausgang des direkten Duells.

Beide Teams haben sich in den Duellen mit dem chancenlosen C-Ligisten Union Kervenheim (14:0 und 11:0) sowie dem B-Ligisten SV Herongen (jeweils 5:1) ein derart komfortables Torverhältnis verschafft, dass auch der Verlierer in die Runde der letzten Acht einzieht. Außerdem ist Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf schon weiter. Selbst eine Niederlage im abschließenden Spiel gegen Bezirksliga-Absteiger TSV Wachtendonk-Wankum, das am Mittwoch um 20 Uhr im Heribert-Ramrath-Stadion angepfiffen wird, kann nichts mehr an Platz eins in der Gruppe 3 ändern. Dann wird’s spannend. In der Gruppe 1 benötigt Pokalverteidiger und Topfavorit Sportfreunde Broek­huysen am Mittwochabend beim Gelderner A-Ligisten Grün-Weiß Vernum wenigstens ein Unentschieden, um sich den Gruppensieg zu sichern. Verfolger SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen, einziger Vertreter des Fußballkreises Moers, möchte parallel in der Partie beim B-Ligisten SV Straelen sein Torverhältnis etwas aufpolieren, um sich als einer der beiden besten Zweitplatzierten der vier Vierergruppen für das Viertelfinale zu qualifizieren.