Voba-Cup: Der erste Viertelfinalist steht schon fest

„Der Gegner stand in der Defensive sehr sicher und hat uns das Leben schwer gemacht. In der ersten Halbzeit gab es für uns praktisch kein Durchkommen“, sagte Gilbert Wehmen, Teammanager der Alemannia. Nach der Pause erhöhte der Favorit noch einmal den Druck. Der erlösende Führungstreffer ging in der 61. Minute auf das Konto eines Pfalzdorfer Abwehrspielers. Der aufgerückte Tom Voß war nach einer Ecke per Kopf zur Stelle. Luca Stratemann (79.) sorgte mit einem platzierten Schuss für die Entscheidung.

TSV WaWa bereits ausgeschieden