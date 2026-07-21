Voba-Cup – auf diesen Plätzen wird es richtig spannend

Im Vorbereitungsturnier um den Voba-Cup trennt sich allmählich die Spreu vom Weizen. Am Mittwochabend werden die acht Mannschaften ermittelt, die am kommenden Sonntag, 26. Juli, das Viertelfinale bestreiten. Auf einigen Plätzen ist am dritten und damit letzten Spieltag noch einmal für ordentlich Spannung gesorgt.
Gruppe 1: SG Kessel/Ho-Ha – SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen (Mi., 20 Uhr). Der A-Liga-Rückkehrer aus Goch hat sich bereits aus dem Wettbewerb verabschiedet. Auf dem Sportplatz an der Hassumer Bahnstraße stellt sich der A-Ligist aus der Gruppe Moers als Tabellenführer vor. Die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen scheint in diesem Jahr erstmals der Rolle Geheimfavoriten gerecht werden zu können. Viktoria Goch II – FC Aldekerk (Mi., 20 Uhr). Für den Bezirksliga-Aufsteiger aus Kerken ist es an der Zeit, in der Vorbereitung endlich das erste Erfolgserlebnis einzufahren. Das 2:0 am grünen Tisch gegen die SG Kessel/Ho-Ha zählt selbstverständlich. Ein Unentschieden beim Bezirksliga-Absteiger aus Goch würde zwar zum Einzug in die Runde der letzten Acht reichen, wäre aber sportlich die nächste Enttäuschung.
Gruppe 2: SV Sevelen – Sportfreunde Broekhuysen II (Mi., 20 Uhr). Die Reserve des Pokalverteidigers aus Broekhuysen kann sich am Koetherdyck eventuell schon mit einem Unentschieden für das Viertelfinale qualifizieren. Allerdings wird das nicht ganz so einfach, weil sich der Gastgeber unbedingt mit einem Erfolgserlebnis aus dem Wettbewerb verabschieden möchte. TSV Wachtendonk-Wankum – TSV Weeze (Mi., 20 Uhr). Der Bezirksligist aus Weeze bestätigt in der Vorbereitung schon wieder den guten Eindruck, den er in der Rückrunde im Rahmen der erfolgreichen Mission Klassenerhalt hinterlassen hatte. Für den TSV Wa.-Wa. wird’s nach der überraschenden Niederlage in Broekhuysen eng. Um in jedem Fall auf der sicheren Seite zu sein, muss in der heimischen Laerheide ein Sieg her.
Gruppe 3: Alemannia Pfalzdorf – Viktoria Winnekendonk (Di., 20 Uhr). In der einzigen Partie, die schon am Dienstag ausgetragen wird, stellt sich eigentlich nur die Frage, wer Tabellenführer SV Walbeck in die Runde der letzten Acht begleiten wird. Dem Bezirksligisten reicht im heimischen Heribert-Ramrath-Stadion schon ein Unentschieden – das sollte machbar sein. TSV Nieukerk – SV Walbeck (Mi., 19.30 Uhr). Die bisherigen Eindrücke aus der Vorbereitung lassen auf eine ganz starke Saison der Mannschaft aus dem Spargeldorf hoffen. Ganz anders ist die Gefühlslage beim TSV Nieukerk, der zuletzt ein 0:8 gegen Viktoria Winnekendonk schlucken musste.
Gruppe 4: SV Straelen – GW Vernum (Mi., 20 Uhr). Der A-Liga-Rückkehrer von der Römerstraße pflügt bislang durch den Wettbewerb und ist auch gegen den künftigen Ligarivalen aus Geldern favorisiert. SV Veert – SV Herongen (Mi., 20 Uhr). Die Derbysieger vom Hülspaßweg können sich mit einem Erfolg gegen den einzigen B-Ligisten im Teilnehmerfeld das Ticket fürs Viertelfinale sichern.