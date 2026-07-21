Voba-Cup – auf diesen Plätzen wird es richtig spannend

Gruppe 2: SV Sevelen – Sportfreunde Broekhuysen II (Mi., 20 Uhr). Die Reserve des Pokalverteidigers aus Broekhuysen kann sich am Koetherdyck eventuell schon mit einem Unentschieden für das Viertelfinale qualifizieren. Allerdings wird das nicht ganz so einfach, weil sich der Gastgeber unbedingt mit einem Erfolgserlebnis aus dem Wettbewerb verabschieden möchte. TSV Wachtendonk-Wankum – TSV Weeze (Mi., 20 Uhr). Der Bezirksligist aus Weeze bestätigt in der Vorbereitung schon wieder den guten Eindruck, den er in der Rückrunde im Rahmen der erfolgreichen Mission Klassenerhalt hinterlassen hatte. Für den TSV Wa.-Wa. wird’s nach der überraschenden Niederlage in Broekhuysen eng. Um in jedem Fall auf der sicheren Seite zu sein, muss in der heimischen Laerheide ein Sieg her.