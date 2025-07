Voba-Cup – 38 Tore am ersten Spieltag

Vorhang auf für den Voba-Cup. Die Tristesse der Sommerpause hat für viele Fußballfreunde im Kreis Kleve ein Ende. Schon am ersten Spieltag ließen sich die Mannschaften nicht lumpen. 38 Tore in den ersten acht Begegnungen sind eine Quote, die Lust auf mehr macht. Im Gegensatz zum Vorjahr verbrachte Turnierleiter Gilbert Wehmen ein gemütliches Startwochenende. Keine Absagen wegen eines Unwetters, keine auffälligen Einträge in den Spielberichtsbögen – so kann’s weitergehen.

Pokalverteidiger Sportfreunde Broekhuysen war mit einem 12:2-Erfolg gegen den Nettetaler A-Ligisten Rhenania Hinsbeck in die Vorbereitung gestartet und hatte dabei in der zweiten Hälfte rekordverdächtige elf Treffer erzielt. Am Sonntag reichte es gegen die SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen aus der Kreisliga A Moers gerade einmal zu einem 1:0 (1:0). Klingt nach Stolperstart in den Voba-Cup, war es aber bei näherem Hinsehen nicht. „Wenn man sich den gegnerischen Kader anschaut, findet man etliche Spieler mit Landesliga- oder Bezirksliga-Erfahrung. Das ist alles anderer als ein normaler A-Ligist. Außerdem haben wir eine sehr intensive Trainingswoche hinter uns. Deshalb bin ich mit Leistung und Resultat zufrieden“, sagte Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke. Das Tor des Tages für den favorisierten Bezirksligisten schoss Maurice Horster nach einer Kombination über Dennis Belzek und Philipp Brock.

Der SV Straelen sorgte parallel für die erste kleine Überraschung des Wettbewerbs. Der B-Ligist, der unter anderen noch auf seinen neuen Torjäger Sebastian Moldovan (Urlaub) verzichten musste, schlug den A-Ligisten Grün-Weiß Vernum mit 3:1 (0:0). „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, nach der Pause waren wir besser. Deshalb geht das Ergebnis in Ordnung“, sagte Straelens neuer Trainer Thomas Geist. Jonah Siebert, Neuzugang vom Duisburger A-Ligisten FC Rumeln, brachte den Gastgeber in der 56. Minute in Führung. Tayron Benedens (84.) und Kai-Ferdinand Brüxkes (88.) erzielten die weiteren Treffer für Grün-Gelb. Auf der anderen Seite verkürzte Tim Hegmans für den A-Ligisten aus Geldern, der damit nur noch eine Mini-Chance auf den Einzug ins Viertelfinale hat. Für den SV Straelen geht’s am Mittwoch an der heimischen Römerstraße mit dem Derby gegen die Sportfreunde Broekhuysen. „Dann werden wir allerdings improvisieren müssen, weil einige Spieler in Urlaub fahren“, so Geist.

Bezirksliga-Aufsteiger Viktoria Goch II schlug den A-Ligisten SV Issum mit 2:0 (1:0). Elion Beqirai traf per Abstauber in der ersten, die neue Sturmhoffnung Igor Puschenkow in der letzten Minute – kann man mal so machen. Das Ergebnis hat für die Gästespieler Konsequenzen. „In der vergangenen Saison haben mich die vielen Gegentore genervt, die wir in der Anfangsphase kassiert haben. Deshalb ist in der Vorbereitung für jeden Gegentreffer in den ersten zehn Minuten eine Laufeinheit fällig, die sich gewaschen hat“, sagte Issums Trainer Thorsten Fronhoffs. Weiter geht’s für den SV Issum am Mittwochabend auf eigenem Platz mit dem Derby gegen den SV Sevelen, der zum Auftakt der Dreiergruppe spielfrei hatte.

Gruppe 3

Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf möchte die Teamkasse offenbar mit einem Zuschuss von der Volksbank an der Niers füllen. Der Gruppenfavorit startete mit einem 10:2 (4:0) beim SC Auwel-Holt, der freiwillig in die Kreisliga B gegangen ist. Die Gäste waren auf dem Sportplatz an der Maasstraße von Beginn an drückend überlegen. Marvin Flounders eröffnete nach acht Minuten den Torreigen. Danach beteiligten sich Christian Emmers (31., 33.), Luca Kanders (45.), Dominik Saat (50., 90.+1), Jamie Caspers (52.), Nils Mildenberger (59.), Luca Stratemann (68.) und Jannik Lommen (77.) am Schützenfest. Die Holter Ehrentreffer erzielten Tim Schmidt (88.) und Michael Brimmers (90.+2).

Carlos Hurtado-Martinez, neuer Trainer des A-Ligisten SV Walbeck, hat bei seiner Rückkehr in den Sportpark Laerheide einen 2:0 (1:0)-Erfolg beim künftigen Ligarivalen TSV Wachtendonk-Wankum gefeiert. Joel Zweigle (16.) und Jonas Gerritzen (85.) trafen für die Gäste vom Walbecker Bergsteg.

Gruppe 4

Das zweite Schützenfest des ersten Spieltags steuerte der A-Ligist TSV Nieukerk bei. Die Mannschaft war für den C-Ligisten Union Kervenheim ganz einfach eine Nummer zu groß und gewann mit 11:0 (3:0). Felix Brusius (10., 40., 60.), Nico Haase (58., 71.), Max Brusius (75., 81.), Maurice Zobel (45.), Niklas Harnischmacher (51.), Ibrahim Sarshar (57.) und Lars Diepers (86.) trafen für die drückend überlegenen Gäste.

Der A-Ligist Viktoria Winnekendonk ist nach dem Wechsel von Igor Puschenkow zum Bezirksliga-Aufsteiger Viktoria Goch II auf der Suche nach einem neuen Torjäger. Beim deutlichen 5:1 (4:1)-Erfolg beim B-Ligisten SV Herongen empfahl sich Verteidiger Jan Roosen schon einmal mit einem Hattrick (4., 21., 23.). Außerdem trafen Klaas Gerlitzki (45.) und Luca Luyven (69.) für die Gäste. Der Heronger Ehrentreffer ging auf das Konto von Finn Germes (10.).

Gruppe 5

In dieser Dreier-Gruppe geht’s erst am Montag, 20 Uhr, mit dem Spiel TSV Weeze II gegen SV Veert los.

Gruppe 6

Das war knapp. Rot-Weiß Geldern (Kreisliga B) entschied das Derby gegen den 1. FC Geldern (Kreisliga C) mit 1:0 (1:0) für sich, weil Marvin Jeuken in der 35. Minute traf.