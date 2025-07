Voba-Cup 2025: SV Veert löst die Pflichtaufgabe

Damit lösten die Schwarz-Gelben ihre Pflichtaufgabe im Kampf um Platz eins in der Dreier-Gruppe 5. Der A-Liga-Rivale FC Aldekerk muss jetzt am Mittwochabend in der heimischen Landwehr-Arena ab 20 Uhr gegen die Weezer Reserve nachlegen, ehe am Donnerstag, 24. Juli, ab 20 Uhr am Veerter Hülspaßweg die Entscheidung im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale fällt.