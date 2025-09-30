 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Spieltag in Moers!
Spieltag in Moers! – Foto: Marcel Eichholz

Vluyn II - Lüttingen schon am Dienstag, Kellergipfel am Donnerstag

Kreisliga A Moers: Der FC Neukirchen-Vluyn II empfängt den SSV Lüttingen am Dienstag, Concordia Rheinberg gegen SV Millingen am Donnerstag.

Kreisliga A Moers: Der FC Neukirchen-Vluyn II empfängt den SSV Lüttingen am Dienstag, Concordia Rheinberg gegen SV Millingen am Donnerstag. So läuft der 8. Spieltag!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Moers

>>> Die Transferliste der Kreisliga A Moers

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Heute, 20:00 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
20:00live
Spieltext FC Neuk.-Vlu II - Lüttingen

Do., 02.10.2025, 20:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
20:00live
Spieltext C. Rheinberg - SV Millingen

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
15:00
Spieltext Rheurdt-Sch. - SV Budberg II

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
15:00
Spieltext TV Asberg - FC Alpen

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
15:30live
Spieltext Schwafheim - VfL R´hausen

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
15:30
Spieltext SV Menzelen - SV Sonsbeck II

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
15:15
Spieltext FC Meerfeld - Schwafheim II

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
15:30live
Spieltext Rumelner TV - BüdericherSV

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
15:00live
Spieltext Hohenbudb. - GSV Moers II

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Di., 07.10.25 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Concordia Rheinberg
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - TV Asberg
So., 12.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - ESV Hohenbudberg
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Schwafheim II
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Millingen - FC Moers-Meerfeld
So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 12.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - Rumelner TV
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Schwafheim

10. Spieltag
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SSV Lüttingen
Fr., 17.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - Büdericher SV
So., 19.10.25 13:00 Uhr SV Schwafheim II - SV Millingen
So., 19.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 19.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Menzelen
So., 19.10.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - GSV Moers II
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - VfL Rheinhausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Sonsbeck II
So., 19.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Budberg II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

