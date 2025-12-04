Vlog "Ibo International: Ibrahim Yilmaz bei der Kleinfeld-WM

Halil Ibrahim Yilmaz ist nicht nur bester Torjäger der Hessenliga, sondern auch frischgebackener Nationalspieler der Kleinfeld-Nationalmannschaft. Mit dem Adler auf der Brust nimmt der Spieler des FC Eddersheim, der aus Wiesbaden stammt und früher auch mal beim TSV Schott Mainz und dem SV Gonsenheim kickte, an der Weltmeisterschaft in Mexiko teil. Im Video-Tagebuch in Kooperation mit FuPa und der VRM nimmt er uns mit und gibt Einblicke von vor Ort. Hier verlinken wir euch regelmäßig die aktuellesten Vlogs und Re-Lives der deutschen Gruppenspiele gegen Ukraine, Spanien und Kolumbien. "Ibo International - unser Mann in Mexiko": Viel Spaß beim Reinschauen!
Re-Live: Drittes Gruppenspiel gegen Kolumbien (7:1)
Tag 8: Bitterer Abend gegen Spanien
Re-Live: Zweites Gruppenspiel gegen Spanien (2:3)
Tag 7: Entspannen und Daumen drücken
Tag 6: Niederlage zum Auftakt
Re-Live: Das erste Gruppenspiel Deutschland vs. Ukraine (0:3)
Tag 5: Kopf frei kriegen und Eröffnungsspiel
Tag 4: Zweiter Test und Eröffnungszeremonie
Tag 3: Ankommen und zweiter Test
Tag 2: Bienvenido! Anreise nach Mexiko
Tag 1: Treffpunkt am DFB-Campus
