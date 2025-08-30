 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines

Vllaznia - RFCUL 3-1

Fehlerkorrektur des Tickerergebnisses

Achtung: Aufgrund eines technischen Problems wird im "Ticker" das Endergebnis von 3-2 angezeigt. Teil des Problems ist aber auch, das es momentan nicht korrigiert werden kann. Deshalb hier der Hinweis, dass das Spiel 3-1 für die Albanerinnen ausgegangen ist.

Aufrufe: 030.8.2025, 13:41 Uhr
Stan JahrmärkerAutor