Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Vllaznia - RFCUL 3-1
Fehlerkorrektur des Tickerergebnisses
Achtung: Aufgrund eines technischen Problems wird im "Ticker" das Endergebnis von 3-2 angezeigt. Teil des Problems ist aber auch, das es momentan nicht korrigiert werden kann. Deshalb hier der Hinweis, dass das Spiel 3-1 für die Albanerinnen ausgegangen ist.