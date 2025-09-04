Vlaski warnt vor jungem, spielstarkem Gegner

Die U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen geht als klarer Favorit in den 6. Spieltag der Bezirksliga. Am Sonntag (15 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski auf das bislang sieglose Schlusslicht SG Blaues Wunder Hannover. Trotz der deutlichen Tabellenkonstellation mahnt Vlaski jedoch zur Vorsicht: „Das wird kein einfaches Spiel.“

Mit vier Siegen und einem Remis aus fünf Partien rangieren die Ramlinger weiter an der Tabellenspitze – zuletzt setzte sich das Team mit 2:0 beim TuS Garbsen durch. Maßgeblich beteiligt: Torjäger Alieu-Badara Njie und Joker Bajo Kabiro, die beide in der zweiten Halbzeit trafen. Vlaski lobte eine „geschlossene Mannschaftsleistung“, hob aber besonders Pablo Saavedra-Gerke und Favaz Fakri-Kiro hervor, die das Spiel im Zentrum beziehungsweise in der Offensive prägten.

Ganz anders sieht die Lage beim kommenden Gegner aus. Blaues Wunder steht mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Platz, verlor vier der fünf bisherigen Spiele – allerdings zumeist knapp. So auch zuletzt beim 1:2 gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren, als die Hannoveraner durch ein frühes Tor von Naveen Ragu zunächst führten. „Ich weiß, dass sie viele neue Spieler haben, einige erfahrene, aber auch viele junge, talentierte dabei sind“, sagt Vlaski. Er erwartet eine Mannschaft, „die den Ball haben will und Fußball spielen will“.

Auffällig: Ausgerechnet gegen Garbsen, gegen die Ramlingen am vergangenen Wochenende gewann, holte Blaues Wunder seinen bislang einzigen Punkt (3:3). Die Gefahr, den Gegner zu unterschätzen, ist also durchaus real – auch wenn die Favoritenrolle klar verteilt ist.

Vlaski fordert Konzentration und Spielfreude

„Wir gehen mit Selbstvertrauen ins Spiel“, sagt Vlaski. Nach den überzeugenden Auftritten zuletzt wolle seine Mannschaft „zu Hause nachlegen und alles reinwerfen, um die drei Punkte bei uns zu behalten“. Die Chance, die Tabellenführung weiter zu behaupten oder gar auszubauen, dürfte zusätzliche Motivation liefern.

Ausblick

Blaues Wunder muss dringend punkten, um nicht frühzeitig im Tabellenkeller festzuhängen. Ramlingen wiederum will seine Erfolgsserie fortsetzen und sich oben festsetzen. Die Favoritenrolle ist eindeutig – doch auf die leichte Schulter wird man den Gegner in Ramlingen nicht nehmen. Auch das zeichnet ein echtes Spitzenteam aus.