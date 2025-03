Vladyslav Generalov ist Keeper der Woche

Glanzparaden, gehaltene Elfmeter, weiße Westen: Viel zu oft stehen die Keeper im Schatten der Torjäger – doch das wird sich ab sofort ändern. FuPa und Catch & Keep präsentieren ab sofort wöchentlich den "Keeper der Woche" für FuPa in Bayern.

Der 26-jährige Keeper hütet das Tor von der SpVgg Ramspau in der Bezirksliga Oberpfalz Süd. Am vergangenen Spieltag traf der Schlussmann mit seiner Mannschaft auf den SV Breitenbrunn. Dabei blieb der Torhüter beim 2:0-Auswärtssieg ohne Gegentor und krönte sich mit seiner Leistung zum FuPa-Man-of-the-Match. Durch diesen Sieg gegen den Mitaufsteiger sammelte die SpVgg wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Generalov steht seit 2019 für Ramspau zwischen den Pfosten. Hauptsächlich für die erste Mannschaft, ab und an ist der Keeper aber auch in der zweiten Mannschaft aktiv.





🥈Sebastian Heid (31) von der SpVgg Ansbach in der Regionalliga Bayern

🥉David Trost (20) vom DJK Veitsaurach in der Kreisklasse Neumarkt/Jura Nord





