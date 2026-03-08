VL: Zwei unglückliche Niederlagen VfR Groß-Gerau und Rot-Weiß Walldorf II bieten Verbandsliga-Spitzenteams vergeblich Paroli von Dirk Winter · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Der VfR Groß-Gerau (links: Christoph Haddad) und die Zweite von RW Walldorf (Nico Neukirch) boten zwar den Spitzenteams der Verbandsliga Paroli, für ihre Leistungen belohnen konnten sie sich jedoch nicht (Archiv). Foto: Uwe Krämer

GROSS-GERAU/SELIGENSTADT. Den Spitzenteams der Verbandsliga Süd boten der VfR Groß-Gerau und SV Rot-Weiß Walldorf II am Wochenende einen starken Kampf – ohne sich mit Punkten dafür zu belohnen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:30 Uhr VfR Groß-Gerau Groß-Gerau Kickers Offenbach Offenbach II 1 2 Abpfiff „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht“, resümierte VfR-Trainer Gaetano Bauso. Nur die vergebenen Torchancen, die wieder einmal einen Punktgewinn verhinderten, verwässerten den Wein. Zunächst hatte der VfR allerdings eine schwierige Viertelstunde zu überstehen: Die Kickers, neuer Spitzenreiter, waren in dieser Phase die Agierenden, die Grün-Weißen die Reagierenden. Dass sich Schiedsrichter Lenny Schulze beim Offenbacher Führungstor (Marcello Krayer/14.) zurecht über eine Abseitsentscheidung seines Assistenten hinwegsetzte, sorgte für Irritationen. Aber der Ball war nach einem Pressschlag vom Groß-Gerauer Marco Oliveri Del Castillo gekommen.

Im Gegenzug kam Tom Kohnhäuser elfmeterreif zu Fall, den Strafstoß verwertete Nils Beißer zum 1:1 (16.). „Und dann hatten wir auch Zugriff zum Spiel“, so Bauso. „Es ist natürlich klar, dass du gegen so eine Mannschaft, die so gut den Ball sichert, auch sehr, sehr spielstark und schnell ist, nicht immer die Kontrolle hast.“ Höchst umstritten war indes der erneute Offenbacher Führungstreffer. Vehement, aber vergeblich protestierten die VfR-Spieler, der Torschütze (Richard Mben Bata/37.) habe sich den Ball mit der Hand vorgelegt. Nach der Pause vergaben Kohnhäuser nach einer Ecke (53.), Paul Schmieder (57.) und Fynn Schek mit einem Lattentreffer (65.) gute Chancen auf den Ausgleichstreffer. Schiedsrichter: Schulze (FC Marxheim). – Zuschauer: 100.