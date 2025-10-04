VL: Zwei Aufsteiger auf Betriebstemperatur

Hüffelsheim. In der vergangenen Saison waren sie das Spitzenduo, die Übermannschaften in der Landesliga West. Die SG Hüffelsheim stieg am Ende als Erster auf, der TuS Hohenecken nahm in der Relegation die Hürde SV Büchelberg im dritten und entscheidenden Spiel. Am Sonntag (Anpfiff 15.15 Uhr) treffen die beiden Kontrahenten im Kaiserslauterer Stadtteil wieder aufeinander, diesmal dann eine Spielklasse höher, in der Verbandsliga. "Wir kennen uns aus dem letzten Jahr gut, hatten irgendwie jedes Wochenende mit ihnen zu tun", sagt SG-Trainer André Weingärtner und weiß, dass das umgekehrt natürlich genauso sein wird.

Beide Teams brauchten keinerlei Zeit zur Akklimatisierung, sondern waren von Saisonstart an sofort auf Betriebstemperatur. Entsprechend stehen beide ihren Erwartungen entsprechend im oberen Mittelfeld. Wobei beiden auch bewusst ist, dass sie einige Punkte unnötig haben liegen lassen. Die SG etwa zuhause gegen die TuS Marienborn (2:2), gegen den TuS Mechtersheim (1:2) oder beim VfB Bodenheim (3:4), die Pfälzer beim 3:3 bei der TSG Bretzenheim nach dreimaliger Führung und am vergangenen Wochenende, als sie beim damaligen Schlusslicht SV Morlautern mit 0:4 böse unter die Räder gerieten. Gerade mit Blick auf dieses Ergebnis warnt Weingärtner. "Morlautern war für sie ein Derby, da ist ganz viel Lokalität im Spiel, da geht es ums Prestige." Nach der Klatsche, so befürchtet er, werde der TuS sehr stark auf Wiedergutmachung aus sein. Ohnehin sei Hohenecken "eine Mannschaft, die in jedem Spiel für eine Überraschung sorgen kann."

Was alles passieren kann, zeigen die Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr. Da ließ die SG am ersten Spieltag dem Gegner aus Hohenecken keine Chancen, führte nach zwei Minuten(!) schon 2:0 und fuhr einen absolut mühelosen 5:2-Erfolg ein. Zum Auftakt der Rückrunde gab es ein komplett anderes Bild. Da hatte die SG zwar auch ihre besonderen Momente, am Ende hieß es aus ihrer Sicht aber 0:3. Entsprechend viel wird diesmal auch auf die Tagesform ankommen. Weingärtner erwartet ein hitziges, spannendes Duell, in dem seine Jungs an die Leistung des 3:1-Sieges am vergangenen Samstag gegen die TSG Bretzenheim anknüpfen sollen, die Anfangsphase dieser Begegnung mit dem 0:1-Rückstand ausgenommen.

Eventuell Wechsel auf der Torwartposition

Die Personaldecke der Hüffelsheimer präsentiert sich leicht ausgedünnt. Zwar ist Thierno Keita aus dem Urlaub zurück, dafür fallen außer den Rekonvaleszenten Manuel Hohmann, Nico Najda und Elias Ludwig nun auch noch die Offensivspieler Christian Hahn und Simon Scherer aufgrund von gegen Bretzenheim erlittenen Muskelzerrungen aus. "Jammern hilft nicht, wir müssen und wir werden das kompensieren", sagt der Coach. Bedauerlich ist der Zeitpunkt der Ausfälle, steht am kommenden Mittwoch doch auf Palmenstein das Achtelfinale im Verbandspokal gegen Oberligist Arminia Ludwigshafen an, danach geht es zum SV Morlautern. Dass einer des Quintetts dabei sein kann, bezeichnet der 48-jährige Lehrer nach heutigem Stand als "eher unwahrscheinlich".

Ins Tor zurückkehren könnte am Sonntag wieder Jan-Niklas König. Auf den 24-Jährigen hatten sich Weingärtner und sein Trainerteam vor einigen Wochen als Nummer eins bis zur Winterpause festgelegt. Zuletzt war König allerdings beruflich im Ausland und wurde von Mark Becker sehr gut vertreten. Das Abschlusstraining soll Entscheidung darüber geben, wer in Hohenecken zwischen den Pfosten stehen wird.





