VL: Zeilsheim verspielt 3:0-Führung

Marburg. Die Krise beim SV Zeilsheim geht weiter. Der Beinahe-Aufsteiger der Vorsaison erlebte nun im Kellerduell bei den Sportfeunden Blau-Gelb Marburg den nächsten Tiefpunkt einer ohnehin schon wenig erbaulichen Saison und unterlag nach einer 3:0-Führung noch mit 3:5.

Die Enttäuschung beim SV Zeilsheim war nach dem 3:5 (3:0)-Rückschlag bei den Sportfreunden Blau-Gelb Marburg deutlich spürbar. Nach einer überzeugenden ersten Halbzeit, in der die Gäste aus dem Frankfurter Westen verdient mit 3:0 führten, brach die Mannschaft von Trainer Robert Schick im zweiten Durchgang komplett ein.

Zunächst lief für den SVZ alles nach Plan. Tobias Werther brachte sein Team in der 30. Minute in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Andre Fließ auf 2:0. Noch vor der Pause traf Takuto Tanaka zum 3:0 (39.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Marburg jedoch der Anschluss durch Niko Gehrmann (45.). Ein Treffer, der laut Zeilsheims Vorsitzendem Peter Strauch „klar aus Abseitsposition“ fiel. Für Strauch war dies der Wendepunkt der Partie, denn der Treffer habe den Gastgebern „den Mut zur Aufholjagd gegeben“.

Nach dem Seitenwechsel verlor Zeilsheim zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Gehrmann traf erneut doppelt (52., 67.) und stellte mit seinem Hattrick den Ausgleich her. Innerhalb weniger Minuten drehte Marburg die Partie komplett. Fabian Bräuer (69.) und Sascha Huhn (71.) sorgten mit ihren Treffern für den 5:3-Endstand.

Jetzt bei Kreisliga Royal: SV Zeilsheim, SG Hoechst, Viktoria Sindlingen und VfB Unterliederbach unter einer Flagge? Alle Hintergründe zu Zeilsheims Fusions-Plänen im Frankfurter Westen.

„Wir haben viele Rückkehrer im Kader, die nach ihren Verletzungspausen konditionell noch nicht über 90 Minuten mithalten können“, erklärte Strauch nach dem Spiel. Diese fehlende Frische habe sich in der zweiten Halbzeit deutlich bemerkbar gemacht. Dennoch zeigte er sich selbstkritisch, „Es ist eine verdiente Niederlage aufgrund der zweiten Halbzeit.“

"Keine Entschuldigungen mehr"

Blick nach vorne richtet sich nun auf das kommende Kellerduell gegen den Tabellenletzten FV Breidenbach. „Da gibt es keine Entschuldigungen mehr. Wir müssen zeigen, dass Zeilsheim auch zu Hause gewinnen kann,“ betonte Strauch deutlich.