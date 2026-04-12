VL: Zeilsheim verliert knapp in Unterzahl

Der SV Zeilsheim hat beim SSC Juno Burg eine bittere 3:4-Niederlage hinnehmen müssen und verpasste damit die Chance, sich im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen. Auf dem ungewohnten Rasenplatz fanden die Gäste nur schwer ins Spiel. „Wir haben uns heute auf dem Rasenplatz sehr schwer getan“, erklärte der sportliche Leiter Sadik Can nach der Partie.
Die Hausherren nutzten die Anfangsphase konsequent aus und gingen durch Nick Laumann (15.) in Führung. Zeilsheim tat sich gegen kampfstarke und gut organisierte Gastgeber schwer, klare Aktionen nach vorne zu kreieren.
Kurz vor der Halbzeit dann die nächste Hiobsbotschaft für den SVZ: Oliver Ruklic sah in der 45. Minute nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. „Die Rote Karte geht in Ordnung, nach einer Schubserei an der Mittellinie tritt unser Spieler nach“, ordnete Can die Szene nüchtern ein. Mit einem Mann weniger und dem 0:1-Rückstand ging es in die Pause – und direkt nach Wiederanpfiff folgte der nächste Dämpfer: Sören Fink erhöhte auf 2:0 (47.).
Doch Zeilsheim zeigte Moral. Nur eine Minute nach dem 0:2 verkürzte Dominik Ortega Tapia (48.), ehe Leonardo Bianco (53.) den Ausgleich besorgte. Trotz Unterzahl war der SVZ in dieser Phase die spielbestimmende Mannschaft und stellte die Partie auf den Kopf.
Als vieles auf eine Überraschung hindeutete, brachten sich die Gäste jedoch selbst um den Lohn. Individuelle Fehler häuften sich – und Juno Burg nutzte diese eiskalt aus. Felix Kessler traf doppelt (64., 68.) und stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Zwar gelang dem eingewechselten U19-Spieler Dejan Marojevic in der 84. Minute noch ein sehenswerter Anschlusstreffer zum 4:3, doch für mehr reichte es nicht mehr.
Am Ende überwog beim SV Zeilsheim die Enttäuschung. „Trotz der Unterzahl bin ich mit der Leistung und dem Endstand unzufrieden. Wir hatten uns fest vorgenommen, in Burg zu gewinnen, um den Abstand nach unten zu vergrößern“, sagte Can.