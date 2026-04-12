VL: Zeilsheim verliert knapp in Unterzahl Bittere 3:4-Niederlage im wichtigen Spiel um den Klassenerhalt gegen den SSC Juno Burg +++ Rote Karte in der 45. Minute war eine große Hypothek +++ Can zeigt sich unzufrieden von Luca Palmer · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

In Burg muss der SV Zeilsheim in Unterzahl einen Dämpfer hinnehmen – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Der SV Zeilsheim hat beim SSC Juno Burg eine bittere 3:4-Niederlage hinnehmen müssen und verpasste damit die Chance, sich im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen. Auf dem ungewohnten Rasenplatz fanden die Gäste nur schwer ins Spiel. „Wir haben uns heute auf dem Rasenplatz sehr schwer getan“, erklärte der sportliche Leiter Sadik Can nach der Partie.

Die Hausherren nutzten die Anfangsphase konsequent aus und gingen durch Nick Laumann (15.) in Führung. Zeilsheim tat sich gegen kampfstarke und gut organisierte Gastgeber schwer, klare Aktionen nach vorne zu kreieren. Platzverweis als Wendepunkt Kurz vor der Halbzeit dann die nächste Hiobsbotschaft für den SVZ: Oliver Ruklic sah in der 45. Minute nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. „Die Rote Karte geht in Ordnung, nach einer Schubserei an der Mittellinie tritt unser Spieler nach“, ordnete Can die Szene nüchtern ein. Mit einem Mann weniger und dem 0:1-Rückstand ging es in die Pause – und direkt nach Wiederanpfiff folgte der nächste Dämpfer: Sören Fink erhöhte auf 2:0 (47.).