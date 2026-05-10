VL: Zeilsheim patzt in Breidenbach

Hessen. Der SV Zeilsheim hat im Abstiegskampf der Verbandsliga einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen. Beim bereits seit Wochen als Absteiger feststehenden FV 09 Breidenbach verspielte der SVZ eine Führung und musste sich nach einer schwachen Schlussphase noch mit 2:3 geschlagen geben
Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste vielversprechend. Zeilsheim bestimmte im ersten Durchgang klar das Geschehen, ließ Ball und Gegner laufen und ging durch Dominik Ortega Tapia in der 23. Minute verdient in Führung. „Wir haben in der ersten Halbzeit das Spiel dominiert und sind auch verdient geführt“, erklärte der sportliche Leiter Sadik Can nach der Partie.
Trotz weiterer guter Möglichkeiten gelang es dem SV Zeilsheim jedoch nicht, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Mehrfach fehlte im Abschluss die letzte Konsequenz. „Leider haben wir es im Anschluss verpasst, unsere Chancen zu nutzen und die Führung auszubauen“, kritisierte Can. So blieb Breidenbach trotz spielerischer Unterlegenheit im Spiel und kam mit zunehmender Spielzeit immer besser in die Partie.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild deutlich. Der SVZ verlor seine spielerische Linie und ließ sich zunehmend auf die kämpferische Spielweise der Gastgeber ein. "In der zweiten Halbzeit haben wir unseren Fußball komplett vermissen lassen und uns dem Gegner angepasst“, sagte Can enttäuscht.
Die Quittung folgte in der Schlussphase, als Amon Joel Hirsi in der 80. Minute den Ausgleich erzielte, ehe Viktor Vielwock nur drei Minuten später das Spiel komplett drehte (83.). Als Felix Baum in der 87. Minute sogar auf 3:1 erhöhte, war die Partie endgültig gekippt.
Zwar konnte Dusan Crnomut in der 90. Minute noch auf 3:2 verkürzen, doch der Treffer kam zu spät, um die Niederlage noch abzuwenden. Besonders die Reaktion seiner Mannschaft nach den Gegentreffern missfiel Can deutlich: „Nach dem 1:1 und vor allem nach dem 1:2 war die Mannschaft in einem Schock-Zustand“, erklärte der sportliche Leiter. „Ich muss mich mal in der nächsten Woche mit einigen Spielern unterhalten, wo das Problem momentan liegt“, sagte er.