VL: Zeilsheim patzt in Breidenbach Nach einer 1:0-Führung verliert der SVZ beim FV 09 Breidenbach noch mit 3:2 +++ Besonders in der zweiten Halbzeit ließen die Gäste alles vermissen. von Luca Palmer · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

Der SV Zeilsheim verliert in der zweiten Halbzeit in Breidenbach komplett den Faden. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Hessen. Der SV Zeilsheim hat im Abstiegskampf der Verbandsliga einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen. Beim bereits seit Wochen als Absteiger feststehenden FV 09 Breidenbach verspielte der SVZ eine Führung und musste sich nach einer schwachen Schlussphase noch mit 2:3 geschlagen geben

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste vielversprechend. Zeilsheim bestimmte im ersten Durchgang klar das Geschehen, ließ Ball und Gegner laufen und ging durch Dominik Ortega Tapia in der 23. Minute verdient in Führung. „Wir haben in der ersten Halbzeit das Spiel dominiert und sind auch verdient geführt“, erklärte der sportliche Leiter Sadik Can nach der Partie. Fehlende Konsequenz rächt sich Trotz weiterer guter Möglichkeiten gelang es dem SV Zeilsheim jedoch nicht, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Mehrfach fehlte im Abschluss die letzte Konsequenz. „Leider haben wir es im Anschluss verpasst, unsere Chancen zu nutzen und die Führung auszubauen“, kritisierte Can. So blieb Breidenbach trotz spielerischer Unterlegenheit im Spiel und kam mit zunehmender Spielzeit immer besser in die Partie.