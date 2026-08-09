VL: Zeilsheim gewinnt dank Powerplay nach der Pause

8:2-Erfolg für den SV Zeilsheim gegen den Türkischen SV Wiesbaden. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Zeilsheim. Auch das zweite Spiel der Saison konnte der SV Zeilsheim für sich entscheiden. Gegen den Türkischen SV Wiesbaden gewann der SV mit 8:2. Sadik Can, sportlicher Leiter, lobt die Einstellung der Zeilsheimer, erinnert aber zeitgleich an den ebenfalls guten Start der letzten Saison.

Der Start in die Partie verlief unglücklich für Zeilsheim, die bereits nach 13 Minuten in Rückstand geraten. Derrick Amoako hatte für die Gäste nach einem Standard getroffen. Otman Jaatit, der vor der Saison vom TSV gekommen war, erzielte nach 20 Minuten den Ausgleich und André Fließ zehn Minuten später den Führungstreffer.

Mit dem 2:1 und mit einem Mann mehr ging der SV in die Halbzeit. In der 35. Minute wurde ein Akteur des TSV nach wiederholtem Foulspiel mit gelb-rot vom Platz gestellt. "Das hat uns dann natürlich in die Karten gespielt", erklärt Can. Marcus Vinicius Weinhardt erzielte kurz nach Seitenwechsel die 3:1-Führung für den SV, der auf weitere Tore drückte, aber einen Gegentreffer hinnehmen musste. Mohammed Tahiri Matchikh traf für den TSV per Elfmeter (63.).

"Sie haben dann auf Dreierkette umgestellt und uns so viel Platz hinten den Ketten gegeben. Es war dann ein Powerplay von uns." Das spiegelt auch das deutliche Ergebnis wider. Die weiteren Tore erzielten Weinhardt zum 4:2 (63.), Jaatit zum 5:2 (83.), Crnomut zum 6:2 (88.), Alahmed zum 7:2 (90.) und erneut Crnomut zum 8:2 (90.+2).

"Einstellung ist viel besser"



Nach der enttäuschenden letzten Saison ein gelungener Start für den SV Zeilsheim, bei dem erste positive Änderungen sichtbar sind. "Die Mannschaft ist natürlich anders. Aber vor allem die Einstellung ist viel besser. Die Jungs sind selbstbewusster und mutiger", erklärt Can, tritt aber auf die Bremse. "Letzte Saison sind wir ebenfalls mit sechs Punkten gestartet, sollten also erst mal ruhig bleiben und uns auf die nächsten Spiele konzentrieren und unsere Leistungen bestätigen." Kommendes Wochenende trifft Zeilsheim auf Aufsteiger TuRa Niederhöchstadt.