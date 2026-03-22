VL: Zeilsheim dreht Partie in Okriftel

Main-Taunus. Der SV Zeilsheim hat sich in einer intensiven Verbandsliga-Partie mit 3:2 beim FC Germania Okriftel durchgesetzt. In einem ausgeglichenen Spiel auf Augenhöhe war es am Ende ein „Sonntagsschuss“, der die Entscheidung brachte – und die Gastgeber trotz engagierter Leistung ohne Punkte zurückließ.
Dabei begann die Partie mit Vorteilen für die Gäste. Die erste große Chance gehörte dem SV Zeilsheim, doch Leonardo Bianco scheiterte am stark reagierenden Okrifteler Schlussmann Simon Müller, der glänzend parierte. Okriftel, das sich bereits vor der Partie selbstkritisch als ersten Absteiger sieht und die verbleibenden Spiele „befreit aufspielen“ möchte, zeigte sich davon unbeeindruckt. Defensiv stabil und diszipliniert agierend, setzte die Germania immer wieder gefährliche Nadelstiche.
Einer dieser Konter führte in der 19. Minute zur Führung, Fahim Habibi vollendete einen schnellen Gegenstoß zum 1:0. „Wir konnten immer wieder gute Konter setzen, die wir vielleicht noch besser hätten ausspielen können“, erklärte Okriftels sportlicher Leiter Mevlüt Yavuz nach der Partie.
Zeilsheim mit Unterstützung aus der U19
Die Gäste ließen sich jedoch nicht lange bitten. In der 35. Minute gelang Toni Anic nach einem Eckball der verdiente Ausgleich zum 1:1 – ein Treffer, der die Partie wieder völlig offen gestaltete.
Dabei hatte Zeilsheim mit erheblichen Personalsorgen zu kämpfen. „Wir hatten sehr wenige Spieler zur Verfügung, hatten sogar schon überlegt, das Spiel abzusagen“, berichtete SVZ-Sportchef Sadik Can. Der Kader wurde kurzerhand mit Spielern aus der eigenen U19 aufgefüllt. Doch genau diese Nachwuchsspieler wussten zu überzeugen: „Alle Jungs, die reinkamen, haben alles rausgehauen und ein gutes Spiel gemacht“, lobte Can.
Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv. Okriftel ging erneut in Führung, als Yuto Hamazaki die Gastgeber in der zweiten Halbzeit mit 2:1 in Front brachte. Doch Zeilsheim bewies Moral. Dusan Crnomut glich zunächst zum 2:2 aus, ehe er kurz vor Schluss mit einem spektakulären Treffer das Spiel komplett drehte. Sein Schuss zum 3:2 war sehenswert. „Das war wirklich ein Sonntagsschuss“, sagte Sadik Can über den Siegtreffer.
Viel Lob für das Schlusslicht
Trotz der Niederlage konnte Okriftel mit der eigenen Leistung zufrieden sein. Die Mannschaft präsentierte sich erneut defensiv stabil und kämpferisch. „Am Ende hätten wir einen Punkt verdient gehabt“, meinte Mevlüt Yavuz. Auch auf Seiten der Gäste überwog der Respekt: „Großes Lob an Okriftel, die auch personell eng besetzt waren. Ein Punkt wäre am Ende gerecht gewesen“, räumte Sadik Can ein.