VL: Zeilsheim dreht Partie in Okriftel Dusan Crnomut trifft beim 3:2-Auswärtssieg doppelt +++ Okriftel hätte einen Punkt verdient gehabt. von Luca Palmer · Heute, 18:22 Uhr · 0 Leser

Dusan Crnomut brachte per sehenswerten Treffer den Sieg für den SV Zeilsheim. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus. Der SV Zeilsheim hat sich in einer intensiven Verbandsliga-Partie mit 3:2 beim FC Germania Okriftel durchgesetzt. In einem ausgeglichenen Spiel auf Augenhöhe war es am Ende ein „Sonntagsschuss“, der die Entscheidung brachte – und die Gastgeber trotz engagierter Leistung ohne Punkte zurückließ.

Dabei begann die Partie mit Vorteilen für die Gäste. Die erste große Chance gehörte dem SV Zeilsheim, doch Leonardo Bianco scheiterte am stark reagierenden Okrifteler Schlussmann Simon Müller, der glänzend parierte. Okriftel, das sich bereits vor der Partie selbstkritisch als ersten Absteiger sieht und die verbleibenden Spiele „befreit aufspielen“ möchte, zeigte sich davon unbeeindruckt. Defensiv stabil und diszipliniert agierend, setzte die Germania immer wieder gefährliche Nadelstiche. Einer dieser Konter führte in der 19. Minute zur Führung, Fahim Habibi vollendete einen schnellen Gegenstoß zum 1:0. „Wir konnten immer wieder gute Konter setzen, die wir vielleicht noch besser hätten ausspielen können“, erklärte Okriftels sportlicher Leiter Mevlüt Yavuz nach der Partie.

Zeilsheim mit Unterstützung aus der U19 Die Gäste ließen sich jedoch nicht lange bitten. In der 35. Minute gelang Toni Anic nach einem Eckball der verdiente Ausgleich zum 1:1 – ein Treffer, der die Partie wieder völlig offen gestaltete.