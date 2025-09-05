VL: Wieder Punktabzug und Niederlage für Langstadt

Hoffnung auf bessere Zeiten: Die SG Langstadt/Babenhausen ist in der Verbandsliga gegen einen Mitaufsteiger gefordert. – Foto: Dirk Affeldt (Archiv)

Darmstadt. Und schon wieder zwei Rückschläge, es will einfach nicht laufen bei der SG Langstadt/Babenhausen. Nachdem der Aufsteiger mit einem Abzug von drei Punkten wegen fehlenden Unterbaus in die Verbandsliga startete, bekamen die Langstädter nun erneut drei Zähler abgezogen. Diesmal, weil die SG in einer Testpartie einen nicht-spielberechtigten Spieler eingesetzt hatte. In der Summe verlor der Aufsteiger so sechs Punkte und steht mit einem Minus von zwei Zählern am Tabellenende. Am Mittwoch setzte es mit 1:4 in Bad Homburg zudem die nächste Niederlage.

„Es läuft nicht bei uns, und wenn, dann rückwärts“, sagte Toni Coppolecchia nach der Niederlage. Dabei hatten sich die Langstädter viel vorgenommen, wollten vor allem sicher in der Defensive stehen. „Der Plan war schon nach zwei Minuten dahin“, sprach der SG-Sportdirektor den Führungstreffer der Gastgeber durch Savvas Konstantinidis (2.) an. Vor der Pause erhöhte dann Kani Yildirimoglu (36.). In der zweiten Halbzeit hatte die SG dann ihre beste Phase, verkürzte durch Yannik Hessler (76.) sogar. „Das waren aber nur 15 Minuten, in denen wir Paroli geboten haben – das reicht nicht“, so Coppolecchia. So beendeten die Bad Homburger durch die Treffer von Philipp Schaal (82.) und Maziar Namavizadeh (85.) schnell jegliche Hoffnung der SG.

So gehen die Langstädter mal wieder nach einer Enttäuschung ins nächste Spiel. Diesmal am Sonntag beim FC Kalbach, der immerhin schon vier Punkte hat. Dennoch sieht Coppolecchia den Mitaufsteiger als einen Gegner auf Augenhöhe. Entsprechend lautet seine Forderung: „Da müssen drei Punkte her.“ Schließlich soll es ja auch mal vorwärts gehen bei der SG.