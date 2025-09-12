VL: Wichtiger Lernprozess bei VfR Groß-Gerau und RWW II

Gut spielen, aber dennoch verlieren hat noch keine Mannschaft weitergebracht. Also waren die Verantwortlichen des VfR Groß-Gerau heilfroh, dass ihr Team nach drei Niederlagen in Folge jüngst mal wieder gewann (2:0 beim FCA Darmstadt). Dass diese Partie kein Verbandsliga-Niveau hatte – geschenkt. Überhaupt rät Sportlicher Leiter Driton Kameraj, allzu hohe Erwartungen herunterzuschrauben: „Wir werden mit der Ersten und der Zweiten gegen den Abstieg spielen.“ Mit dem Sieg beim FCA hat sich das Team um Trainer Gaetano Bauso auf den elften Tabellenplatz verbessert, den ersten sicheren Nichtabstiegsrang.

Zuversichtlich stimmen Kameraj nicht nur die drei Punkte, sondern auch die kämpferische Art des Zustandekommens: „Selbst bei einer nicht gelungenen Aktion haben die Jungs nicht die Köpfe hängen lassen, sondern sind drangeblieben.“ Kameraj hätte sich in machen Phasen nur mehr Ruhe am Ball, mehr Spielkontrolle gewünscht. Es gibt insbesondere mit Blick auf nächsten Sonntag (15.30 Uhr), wenn mit Spitzenreiter Germania Ober-Roden ein Gegner von weitaus höherem Niveau auf die Bauso-Elf zukommt, also noch Verbesserungsbedarf für die Grün-Weißen. Die Rödermarker fordert der VfR zu Hause in Bestbesetzung heraus.

Vier Punkte hat die zweite Mannschaft des SV Rot-Weiß aus zwei sehr anspruchsvollen Auswärtsspielen geholt (4:3 in Unter-Flockenbach, 1:1 in Bad Homburg) und das tabellarische Mittelfeld in Schussweite gebracht: Von einer Trendwende mag der Trainer der Walldorfer U23, Marco Eckert, aber noch nicht sprechen. „Es war von Anfang an klar, dass wir einen Prozess vor uns haben“, sagt Eckert: „Jetzt haben wir ein bisschen was dazugelernt.“ Die Mannschaft entwickelt sich also sichtlich weiter. Dass die Rot-Weißen nun mit dem FCA Darmstadt den punktlosen Tabellenletzten erwarten, macht die Aufgabe nicht einfacher, findet Eckert: „Das wird ein ganz schweres Spiel.“ Die Arheilger, die ihren Kader seit Jahren überwiegend mit Brasilianern besetzen, seien technisch eine sehr gute Mannschaft. Bei den Rot-Weißen fehlt nur der rotgesperrte Enes Atug, auf den sie noch in drei Pflichtspielen verzichten müssen.