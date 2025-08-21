VL: Wembacher wird statt Auswechslung zum Matchwinner

Zusammenhalt: RW Darmstadt hat auch das vierte Spiel in der Fußball-Verbandsliga Süd gewonnen. Foto: Peter Henrich (HEN-FOTO)

Darmstadt. Es geht auch mit Geduld: RW Darmstadt kam zum vierten Sieg im vierten Spiel der Verbandsliga Süd und ist weiter Spitzenreiter. Die SG Langstadt/Babenhausen steckte dagegen die dritte Niederlage in Serie ein. Der FCA Darmstadt war diesmal spielfrei und ist es auch am Wochenende.

Zum eigenen Glück hatte Dominik Lohrer diesen Gedanken nicht umgesetzt. In der Schlussphase hatte der Darmstädter Trainer überlegt, Noel Wembacher auszuwechseln. Er tat es nicht. Und so wurde Wembacher zum Matchwinner, als ihm in der vierten Minute der Nachspielzeit nach einem Eckball (es war erst der zweite für die Gastgeber überhaupt) per Kopf der Siegtreffer der Rot-Weißen gelang. „Also gut, dass ich es nicht gemacht habe“, sagte Lohrer und lachte. Natürlich freute sich der Coach über seine Entscheidung und die drei Punkte, die hart erkämpft waren. Denn die Gastgeber waren nur schwer in die Partie gekommen. „Uns hat die Frische gefehlt, auch mental“, sprach Lohrer die Leistung seines Teams in der ersten Halbzeit an. Die Rot-Weißen, die drei Tage zuvor noch mit 6:0 gegen RW Frankfurt gewonnen hatten, leisteten sich Fehler, spielten ohne Tempo. Gut für die Darmstädter, dass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Mentalität der Rot-Weißen zeigt sich aus Diese nutzte Lohrer, um die richtigen Worte an seine Spieler zu richten. „Es ging darum, den inneren Schweinehund zu überwinden“, sagte der Trainer. Die Ansprache kam an. Zwar hatte Bad Homburg durch Fabrice Otero Matthaei die große Chance zur Führung (51.). Von da an kippte die Partie aber. Während die Darmstädter Mentalität zeigten und aufkamen, ließ bei Bad Homburg die Kraft nach – dabei waren die Gäste am Sonntag zuvor spielfrei gewesen. Letztlich war es Lohrer recht. Schließlich wurde sein Team immer präsenter und hatte durch Florian Zorn (60.) und Robin Schwarz (70./77.) erste Chancen. „Wir waren dran, das hat die Mannschaft gespürt – es ist von Minute zu Minute besser geworden“, meinte Lohrer zum Aufschwung seines Teams. Nächstes Schwergewicht wartet am Wochenende Den nahmen auch die Gäste wahr. Kurz vor Ende sagte DJK-Co-Trainer Benjamin Pintol im kurzen Zwiegespräch: „Es reicht für heute, ich bin mit dem 0:0 zufrieden.“ Nur, dagegen hatten die Gastgeber etwas. Prompt fiel noch der entscheidende Treffer. Die Niederlage hatte den Gästen derart aufs Gemüt geschlagen, dass sich zwei Spieler auf dem Weg in die Kabine an die Gurgel gingen und von Teamkameraden getrennt werden mussten. Der Druck bei der DJK, die aufsteigen wolle, sei sehr hoch, hieß es von anderer Stelle der Gäste. All das tangierte Lohrer wenig. „Es waren diese Kleinigkeiten, die den Ausschlag gegeben haben“, sagte er. Kleinigkeiten, die ein Spitzenteam ausmachen und enge Spiel gewinnen lassen. Von einem solchen Spiel geht der RW-Coach auch am Sonntag aus, wenn der Spitzenreiter bei Pars Neu-Isenburg gefordert ist. „Das nächste Schwergewicht“, so der Coach über den Gegner, der am Mittwoch mit 0:3 gegen Bornheim verloren hat. Egal, die Rot-Weißen („Wir freuen uns auf das Spiel“) sollten nur auf sich schauen. Motivation und Selbstvertrauen haben sie genug getankt. Und die richtigen Entscheidungen werden sie gewiss auch wieder treffen.