VL: Walldorfer U23 belohnt sich nicht

NEU-ANSPACH. Mit der Manier, wie seine Mannschaft ihrem Gastgeber begegnete und ihn großteils beherrschte. Mit der Art, wie sie Fußball spielte und kämpfte. Und wie sie taktische Vorgaben umsetzte. Mit all dem war der Trainer des SV Rot-Weiß Walldorf II, Marco Eckert, am Donnerstagabend zufrieden. Er sprach denn auch von einer „sehr unverdienten“ 2:4-(0:1)-Niederlage beim FC Neu-Anspach.

Die Walldorfer U23 hätte schon in der ersten Minute führen können, ja müssen, als Yannis Severis allein vor Torhüter Lennart Kopf den Ball verstolperte. Weitere RWW-Großchancen in der ersten Halbzeit vergaben Noel Acun und im Nachschuss Severis. Ab der 29. Minute war die Eckert-Elf nur noch eine Zehn, da Nikolas Pauly wegen wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte bekam. Eine unverständliche Entscheidung von Schiedsrichter Nils Ole Vitt, wie Eckert befand: Die zweite Situation sei nicht einmal ein Foul gewesen, da der Gegenspieler auf Pauly aufgelaufen sei.

Fortan in Unterzahl, habe dies die Walldorfer Dominanz nicht beendet. Kurz vor der Halbzeit parierte RWW-Torhüter Justus Schuchmann einen Schuss, um den Ball dann noch vor der Grundlinie zu fassen zu kriegen, wie Eckert beschwört. Das Schiedsrichtergespann sah es anders, entschied auf Ecke, und daraus entstand der Neu-Anspacher Führungstreffer.