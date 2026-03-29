VL: Walldorf U23 kassiert eine gefühlte Niederlage

Der SV Rot-Weiß Walldorf II holte trotz 2:0-Führung nur einen Punkt. – Foto: Natalie Plein (Archiv)

Nicht, dass die Walldorfer U23 wie der sichere Sieger ausgesehen hätte. Die von Interimstrainer Süleyman Karaduman und unterstützend von U17-Coach Fabian Lack betreute Mannschaft führte zwar mit 2:1. Aber auch der FCA hatte in der zweiten Halbzeit gute Chancen. Dennoch hielt der knappe Vorsprung – bis in die vierte Minute der Nachspielzeit. Dann gelang Daniel Araujo Rocha, der auch schon zum 1:1 getroffen hatte (33.), für den Tabellenletzten aus Arheilgen doch noch der neuerliche Ausgleichstreffer.

Thomas Kaltsounis übernimmt RWW U23 zur neuen Spielzeit

Also fühle sich dieses Unentschieden, so leistungsgerecht es auch sein mochte, wie eine Niederlage an, erklärte Lack. Zur neuen Spielzeit übernimmt die U23 Thomas Kaltsounis, bislang Trainer der Walldorfer U19, zusammen mit dem scheidenden Christian Bader (er geht zum Verbandsligisten SG Bornheim/Grün-Weiß Frankfurt). Neuer U19-Coach wird dann Florian Gross, der aus der U18 des SV Rot-Weiß aufrückt.

Ein Strafstoß von Nikolai Loderer brachte den Walldorfern nach 28 Minuten vor rund 80 Zuschauern das Führungstor. Enes Atug war zuvor elfmeterreif gefoult worden. Nach Flanke des eingewechselten Muhammed Erbay traf Fabian Heidenreich zum 1:2 (73.).

Aufholjagd des VfR reicht nicht aus

„Diese Liga ist so stark“, sagte VfR-Sportchef Driton Kameraj, „da darfst du nicht einfach eine Halbzeit verschlafen.“ Aber genau das taten die Grün-Weißen bei der Germania (1:0 Züge, 35.). Nach einer entsprechenden Kabinenansprache von Trainer Gaetano Bauso zeigte sich nach der Pause und vor rund 100 Zuschauern ein ganz anderer VfR, der sich zahlreiche gute Chancen erspielte.

Als Marco Oliveri Del Castillo im Strafraum zu Fall kam, forderte der VfR vergeblich einen Elfmeter. Den Strafstoß bekamen die Gäste dann kurz darauf, von Ilias Benazza zum Ausgleich verwertet (60.). Andererseits leistete sich die Bauso immer wieder individuelle Fehler und ermöglichte der Germania unnötig viele Standardsituationen, darunter die zum 2:1 (Dapp, 80.) führende Ecke. Gelb-Rote Karte: Herth (VfR/80.).





