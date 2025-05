VL: Waldgirmes geht in Ederbergland unter, Zeilsheim zuhause gefordert

VL Mitte. Der 30. Spieltag der Verbandsliga Mitte verspricht reichlich Spannung im Titel- und Abstiegskampf. Den Auftakt machte der FC Ederbergland, der im Heimspiel auf den SC Waldgirmes II traf. Die Gäste, die sich mitten im Abstiegskampf befinden, hatten keine Chance gegen den Gastgeber und verloren 0:6.

Der sich ebenfalls im Abstiegskampf befindende FC Burgsolms konnte ebenfalls keine Punkte einfahren. 1:7 hieß es am Ende gegen den SV Wiesbaden.

Am Sonntag nimmt das Titelrennen wieder Fahrt auf: Spitzenreiter SV Zeilsheim empfängt den FC Waldbrunn und will mit einem Heimsieg seine Tabellenführung behaupten. Verfolger TuBa Pohlheim steht unter Zugzwang und tritt bei SF/BG Marburg an – keine einfache Aufgabe, wenn man im Rennen um den Aufstieg bleiben will.

Auch die übrigen Aufstiegskandidaten sind gefordert: Der FV Biebrich empfängt Germania Okriftel und will vor heimischer Kulisse wichtige Zähler einfahren. Rot-Weiß Hadamar bekommt es mit dem abstiegsbedrohten FC Cleeberg zu tun – ein Spiel, in dem es für beide Teams um viel geht: Hadamar will den Anschluss an die Spitze wahren, Cleeberg hingegen greift nach dem letzten Strohhalm im Abstiegskampf.