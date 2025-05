VL: Waldalgesheimer Spitzenspiel ohne große Brisanz

Die Krise hatte der 53-jährige Fußballlehrer insgeheim schon früher erwartet. Eine solche Bilanz sei für Mannschaften, die sich in der Entwicklung befinden, ganz normal, sagt er. Dass dies nun passiert sei, sei zwar zu bedauern, „aber alles hat seine Berechtigung.” Dabei verweist Melunovic etwa auf das Beispiel Ajax Amsterdam. Der niederländische Rekordmeister hatte es zuletzt geschafft, innerhalb von fünf Spieltagen einen Neun-Punkte-Vorsprung zu verspielen und liegt vor dem Saisonfinale einen Zähler hinter Dauerkonkurrent PSV Eindhoven. „Dabei hatte Ajax längst nicht so viele Verletzte wie wir”, so der SVA-Coach.

Die Voraussetzungen vor dem 30. von 32 Spieltagen zeichnen ein klares Bild. Die Vorderpfälzer müssen bei einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter TSV Gau-Odernheim im Fernduell vorlegen, um noch in der Verlosung um Platz eins zu bleiben. Die Alemannia, die nach wie vor die beste Abwehr der Liga stellt, will ihrerseits unbedingt den dritten Rang sichern, auf den sie mit nur zwei Zählern in den letzten vier Spielen und den beiden 0:2-Niederlagen beim TB Jahn Zeiskam und zu Hause gegen die TSG Bretzenheim abgerutscht ist. „Und deshalb wollen wir natürlich aus den letzten drei Spielen das Optimum herausholen”, so Melunovic, der ein spannendes Spiel erwartet. Denn nur drei Zähler hinter der Alemannia wartet eben Zeiskam auf einen weiteren Ausrutscher.

Die Liste der Ausfälle wird höchstens geringfügig kleiner. Daniel Braun, Tobias Lauterbach, Bertin Gelenbevi und Marlon Pira fehlen weiter. Immerhin könnte Tom Gürel nach auskurierter Krankheit wieder in der Anfangself stehen, genauso wie Fabrizio Haas. Ob Joshua Iten und David Shamshon im Aufgebot stehen werden, entscheidet sich erst im Abschlusstraining. Beide Defensivakteure mussten Anfang der Woche wegen Erkrankungen aussetzen.

Positive Änderung ans Hinspiel - aber nicht durchweg

Unwillkürlich geht der Blick zurück auf das Hinspiel, in dem die Alemannia den klaren Favoriten aus Dudenhofen beherrscht hatte und durch Tore von Fabrizio Haas (61.) und Nils Gräff (84.) verdient 2:0 gewann. Ganze 20 Minuten lang hatte Melunovic in dieser Partie die Qual der Wahl in der Aufstellung. 20 Minuten lang standen ihm alle Akteure zur Verfügung. Es blieben die einzigen im gesamten Saisonverlauf. Dann verletzte sich Kapitän Daniel Braun ohne Einwirkung eines Gegenspielers, womit die Misere begann.

Jedenfalls zeigte die Alemannia wie schon einige Wochen zuvor beim 3:0 gegen Gau-Odernheim, was möglich gewesen wäre. Denn schon damals stand fest, dass Dudenhofen ein Favorit für den Aufstieg sein würde. Etwas, woran sich bis heute nichts geändert hat. „Sie haben ihr Oberliga-Team nach dem Abstieg zusammengehalten und noch verstärkt. Dass wir so lange so gut mitgehalten haben, spricht klar für uns”, so Melunovic. Und das soll eben auch am Samstag zu sehen sein. Trotz der vielen Ausfälle und der unterschiedlichen Ausgangslage.