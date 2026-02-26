VL: Waldalgesheim mit Ausrutscher gegen Marienborn Alemannia verliert 0:1 gegen die Mainzer TuS, weil Justin Padberg wegrutscht und Luka Baljak das zum Siegtor nutzt von Jochen Werner · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Fuß an Fuß duellierten sich Alemannia Waldalgesheim (gelbe Trikots) und die TuS Marienborn um Issa Beydoun. Foto: Edgar Daudistel

Waldalgesheim. Es gibt diese Fußballspiele, von denen jeder weiß, dass höchstens durch einen Zufall ein Tor fällt. Die typischen 0:0-Spiele. Ein solches boten Alemannia Waldalgesheim und die TuS Marienborn zum Jahresauftakt in der Verbandsliga in der Waldalgesheimer Langinvest-Arena. Allerdings: Die Gäste nahmen den Dreier mit in den Mainzer Vorort. Grund: Der Ausrutscher von Alemannia-Innenverteidiger Justin Padberg, den Luka Baljak dankend annahm und nach einer guten halben Stunde Spielzeit zum Tor des Tages vollendete.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Es war ein gutes Verbandsligaspiel.“ In dieser Einschätzung waren sich die beiden Trainer Elvir Melunovic und Ali Cakici einig. Es war aber auch eines, in dem die ganz großen Chancen fehlten. In dem Alemannia-Keeper Andrej Juric nur einmal zugreifen musste (24.) und gegen Baljak dann nicht mehr eingreifen konnte. Auf der anderen Seite wurden die Hausherren nur nach Ecken von Ben Grünewald richtig gefährlich. Einmal konnte eine artistische Abnahme von Tobias Lauterbach noch geblockt werden (12.), einmal zischte das Spielgerät im Fünfmeterraum an Freund und Feind vorbei und flog Zentimeter hinter dem langen Pfosten ins Aus (13.).

Der Ball lief bei der Alemannia im ersten Abschnitt vor allem über die rechte Seite, wo Philipp Gänz für viel Druck sorgte. Was fehlte, war der Abnehmer in der Mitte. „Der Unterschied war, dass der Topstürmer der Waldalgesheimer heute nicht da war und dass wir unseren dabei hatten.“ Ali Cakici brachte es auf den Punkt. Alemannia-Goalgetter Mahdi Mehnatgir, der aufgrund einer Sperre aussetzen musste, wurde im Sturmzentrum sträflich vermisst. Hausherren fehlt die Durchschlagskraft Nach dem Wechsel blieb das Bild gleich. Die TuS stand tief, den Hausherren fehlten bei allem Bemühen Durchschlagskraft und Ideen. Die Schüsse aus der zweiten Reihe (53. Tom Gürel, 80. Philipp Gänz) verfehlten das Ziel knapp, genauso die Kopfbälle von Joshua Iten (71.) und Tobias Lauterbach (88.). Alexander Markiefka (65.) hatte auf der anderen Seite die einzige Einschusschance für Marienborn. Wirklich zwingend agierten beide Mannschaften nicht. Auch nicht die Alemannia, trotz Einbahnstraßenfußballs und bei allem Bemühen.