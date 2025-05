VL Vorschau: Zeilsheim zuhause gefordert, Waldgirmes II unter Druck

VL Mitte. Der 30. Spieltag der Verbandsliga Mitte verspricht reichlich Spannung im Titel- und Abstiegskampf. Den Auftakt macht am Samstag der FC Ederbergland, der im Heimspiel auf den SC Waldgirmes II trifft – die Gäste stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen dringend punkten, um sich im Abstiegskampf noch eine Chance zu wahren.

Am Sonntag nimmt das Titelrennen wieder Fahrt auf: Spitzenreiter SV Zeilsheim empfängt den FC Waldbrunn und will mit einem Heimsieg seine Tabellenführung behaupten. Verfolger TuBa Pohlheim steht unter Zugzwang und tritt bei SF/BG Marburg an – keine einfache Aufgabe, wenn man im Rennen um den Aufstieg bleiben will.

Auch die übrigen Aufstiegskandidaten sind gefordert: Der FV Biebrich empfängt Germania Okriftel und will vor heimischer Kulisse wichtige Zähler einfahren. Rot-Weiß Hadamar bekommt es mit dem abstiegsbedrohten FC Cleeberg zu tun – ein Spiel, in dem es für beide Teams um viel geht: Hadamar will den Anschluss an die Spitze wahren, Cleeberg hingegen greift nach dem letzten Strohhalm im Abstiegskampf.

Die Begegnungen im Überblick: