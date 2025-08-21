VL: Vom Ergebnis her gutes Cambeis-Debüt bei SVU

Unter-Flockenbach (jz). Einstand gelungen: Verbandsligist SV Unter-Flockenbach feierte am Mittwoch im Heimspiel gegen den VfR Groß-Gerau seine ersten drei Punkte unter dem neuen Trainer Lukas Cambeis. „Super Ergebnis, aber die Art und Weise ist noch nicht so, wie wir uns das vorstellen“, sagte Cambeis, der am Montag das SVU-Traineramt von Dalio Memic übernommen und gerade mal eine Trainingseinheit geleitet hatte.

Doch in Ansätzen war sie schon zu erkennen, die neue Philosophie, weg vom Spiel über die Flügel hin zum Spiel auf engem Raum, vor allem in der zweiten Halbzeit. „Da haben wir Anpassungen vorgenommen, sind auf den Außenpositionen anders angelaufen und haben mit Ball die Strukturen etwas verändert“, sagte der Trainer. Und der SVU war auch sofort erfolgreich: 1:0 durch Luca Kaiser in der 50. Minute. Das 2:0 erzielte später Müslüm Arikan per Strafstoß. Doch bis zur Halbzeit war „noch viel Sand im Getriebe“, wie SVU-Sportdirektor Markus Müller beobachtete. Der Absteiger hätte da durchaus in Rückstand geraten können gegen starke Groß-Gerauer. Doch SVU-Torwart Marcel Petrinec war zur Stelle, entschärfte drei Situationen. „Marcel hat super gehalten“, sagte Müller. Und auch Campeis lobte das Spiel des Keepers. „Wir hatten einen sehr guten Torwart“, sagte er.

Nächste Aufgabe des SVU heißt Ober-Roden