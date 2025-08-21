Der Mannschaftskreis des VfR Groß-Gerau. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

VL: VfR zwischen Stolz und Enttäuschung Groß-Gerau zeigt eine „überragende Leistung“, verliert aber mit 0:2 Verlinkte Inhalte VL Hessen Süd Flockenbach Groß-Gerau

UNTER-FLOCKENBACH. Hinterher schwankte Driton Kameraj zwischen den Gefühlen. Der Sportliche Leiter des VfR Groß-Gerau war einerseits enttäuscht, dass der Verbandsligist am Mittwochabend beim SV Unter-Flockenbach mit 0:2 (0:0) verloren hatte. Und doch war Kameraj stolz, welch „überragendes Spiel“ das Team um Trainer Gaetano Bauso gezeigt habe – vor allem in der ersten Halbzeit. Ihm gefiel, wie die Groß-Gerauer dem Hessenliga-Absteiger taktisch und fußballerisch begegneten und wie sie sich viele Chancen erspielten.

Aber wie so oft versäumte es der VfR, solche Gelegenheiten auch zu nutzen. „Zwei davon musst du mindestens reinmachen", sagte Kameraj. Nach einem Konter war Adrian Hoffmann völlig frei vor SVU-Torhüter Marcel Petrinec – und scheiterte (4.). In ähnlicher Situation vermochte Pedro Araujo da Silva den Keeper nicht zu überwinden (39.). Anders Ilias Benazza, aber diesmal rettete ein SVU-Feldspieler im letzten Moment für den geschlagenen Petrinec (43.). Nach der Pause vergaben Nils Beißer (62.) und Dominik Schröter (64.) weitere dicke Groß-Gerauer Chancen.

Gestern, 19:30 Uhr SV Unter-Flockenbach Flockenbach VfR Groß-Gerau Groß-Gerau 2 0 Abpfiff „Wir waren überlegen, das muss man ganz klar sagen“, betonte Kameraj. Mit dem ersten guten Abschluss (Luca Kaiser/50.) sei der Heimelf das Führungstor gelungen. Mit dem Foulelfmeter, der zum 2:0 (79.) führte und die Entscheidung brachte, war der Sportliche Leiter gar nicht einverstanden: „Zu diesem Zeitpunkt stand das Spiel auf der Kippe.“ Nach Kamerajs Beobachtung kam der SVU-Stürmer Müslüm Arikan zwar zu Fall, hatte aber keine Chance, an den Ball zu kommen. Den Strafstoß verwertete Arikan selbst. Nun gelte es an diesem Sonntag (17.15 Uhr), an diese Leistung anzuknüpfen, um bei den Offenbacher Kickers II zu punkten.