VL: VfR verliert leidenschaftslos zum Auftakt beim Aufsteiger

Langen. Fehlstart für den VfR Groß-Gerau: Der Verbandsligist zeigte am Sonntag bei der 1:2 (0:1)-Niederlage bei Aufsteiger 1. FC Langen eine Stunde lang eine enttäuschende Vorstellung. Trainer Gaetano Bauso machte insbesondere eine Phase fassungslos: „Wir haben in der ersten Halbzeit alles vermissen lassen, was uns als Mannschaft stark macht. Da war keine Leidenschaft, kein Zweikampfverhalten, keine Körperlichkeit.“