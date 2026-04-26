VL: VfR mit dem nächsten 1:0

In Jubelpose: Der VfR Groß-Gerau kam in der -Verbandsliga zu einen knappen Sieg gegen Pars Neu-Isenburg. Foto: Uwe Krämer

Die Walldorfer U23 begann mit Pressing, das Frankfurter Fehler provozierte. So in der dritten Minute, da Enes Atug den unsauber zum Torhüter zurückgespielten Ball erwischte. Das zweite Tor von Fabian Heidenreich resultierte aus einem einstudierten Spielzug. Kurz vor der Pause gab es RWW-Chancen im Minutentakt. Dass sich die Kräfteverhältnisse dann umkehrten, sieht der RWW-Coach nicht zuletzt an der Auswechslung des überragenden Saran Ram Kumar. Der lange verletzte Außenspieler aus dem Hessenligakader sollte nicht überbelastet werden. Tore: 1:0 Atug (3.), 2:0 Heidenreich (12.), 2:1 Feridani (56.), 2:2 Gürsoy (67.), 2:3 Bektas (90.), 3:3 Erbay (90+10.). Schiedsrichter: Walter (Orlen). Zuschauer: 160. Gelb-Rot: Bektas (Frankfurt/90+4.), Pauly (Walldorf/96.). Rot: Co-Trainer Tekin (Frankfurt/90+8.).

In der zehnten Minute der Nachspielzeit ließ der Schiedsrichter noch eine letzte Walldorfer Ecke zu. Der Ball flog auf den Kopf von Muhammed Erbay und letztlich ins Tor – 3:3. „Wie das in der zweiten Halbzeit gelaufen ist, bin ich mit dem Punkt zufrieden“, sagte RWW-Interimstrainer Süleyman Karaduman.

Nach drei sieglosen Spielen gelang dem VfR das, was zur Gewohnheit wird: ein 1:0-Sieg gegen den SV Pars. Zum dritten Mal in Folge bezwang die Mannschaft diesen Gegner mit diesem Ergebnis. Und warum? „Weil wir einen Plan hatten“, sagte der Sportliche Leiter Driton Kameraj. Dabei hätte der VfR frühzeitig führen können, als Paul Schmieder aus verheißungsvoller Schussposition vorbeischoss. Auf der Gegenseite sprang Ryo Nishiyama der Ball an die Hand, den Strafstoß von Ilyass Mirroche parierte VfR-Torhüter Marcel Czirbus jedoch (15.). Bis kurz vor der Halbzeitpause gab es keine klaren Chancen mehr. Bis Schmieder eine Freistoß-Hereingabe von Ilias Benazza ins Ziel köpfte – 1:0 (44.).

Dabei hätte es nicht bleiben brauchen. Denn Schmieder und Marco Oliveri Del Castillo vergaben weitere gute Chancen. Tor: 1:0 Schmieder (44.). Schiedsrichter: Tirech (Maudach). Zuschauer: 100.



