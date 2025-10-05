VL: VfR Groß-Gerau überrascht mit Sieg in Neu-Isenburg

Eine imponierende Vorstellung bei einer Mannschaft, die nach Höherem strebt, zeigte der VfR Groß-Gerau am Freitagabend. "Wir haben das als Mannschaft überragend gemacht", lobte Groß-Geraus Sportlicher Leiter Driton Kameraj. Und angesichts des Siegtors vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit fügte er hinzu: "Das war sicher auch ein dreckiger, aber ein geiler Sieg." In der entscheidenden Szene zog Adrian Hofmann einen Freistoß in den Strafraum, wo Ilias Benazza den Ball mit der Stirn ins Netz drückte. Hofmann wurde nach 26 Minuten eingewechselt, da sich Pedro Araujo da Silva verletzt hatte. Überhaupt fehlten dem VfR erneut 13 Spieler.

Wie beim 2:0-Sieg gegen Rot-Weiß Frankfurt fünf Tage zuvor schafften es die Grün-Weißen, über die komplette Spielzeit konzentriert zu bleiben und genau das umzusetzen, was sie sich vorgenommen hatten. Gleichwohl dominierte der SV Pars das Spiel. Wenn die Neu-Isenburger den Groß-Gerauer Defensivverbund überhaupt mal durchdrangen, scheiterten sie an Torhüter Marcel Czirbus, an Pfosten oder Latte. Nach der Pause aber vergab die Heimelf einige Großchancen. "Da haben wir Glück gehabt", so Kameraj: „"Aber dieses Spielglück musst du dir auch erarbeiten." In der Offensive müsse das Team um Trainer Gaetano Bauso "spielerisch sicher noch eine Schippe drauflegen. Aber das kommt auch mit der Zeit". Einige Umschaltsituationen hätte der VfR besser ausspielen können. So brachten die Groß-Gerauer das Pars-Tor bis zum Siegtreffer nur selten in Bedrängnis.

Tor: 0:1 Benazza (86.). Schiedsrichter: Roß (TSV Lengfeld). Zuschauer: 160.