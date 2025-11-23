VL: VfR Groß-Gerau setzt Erfolgsserie in Seligenstadt fort

SELIGENSTADT/LANGEN. Verbandsligist VfR Groß-Gerau hat seine Erfolgsserie auch in Seligenstadt fortgesetzt. Mit dem 2:1-Sieg am Samstag beim Meisterschaftskandidaten ist der VfR zum achten Mal in Folge unbesiegt geblieben. Tags darauf hätte der SV Rot-Weiß Walldorf II in Langen spielen sollen. Doch die Begegnung mit dem Aufsteiger ist wetterbedingt abgesagt worden.

Die besten Wünsche an die VfR-Fußballer ließ Michael Adrian ausrichten. Der verhinderte Vizepräsident und Gönner versicherte bei der Jahresmitgliederversammlung am Freitagabend, dem Verbandsliga-Team die Daumen beim Spitzenreiter zu drücken. Und der scheidende Präsident Gerhard Schmidt, in der Vorstandswahl nicht mehr angetreten und von Suthan Rajanayagam abgelöst, gab den Grün-Weißen eine gehörige Portion Optimismus mit auf den Weg: „Es ist nicht aussichtslos.“ In der Tat trumpfte die Mannschaft um Trainer Gaetano Bauso in Seligenstadt auf. „Wir haben eine richtig, richtig gute erste Halbzeit gespielt“, berichtet der Sportlicher Leiter Driton Kameraj. In dieser Phase habe der VfR den Sportfreunden, von einem Pfostentreffer aus abseitsverdächtiger Position abgesehen, keine torgefährliche Aktionen ermöglicht.

Vorne kamen die Groß-Gerauer nach 17 Minuten zu einer Ecke, die zu kurz abgewehrt wurde, sodass Paul Weller aus dem Rückraum zur Führung treffen konnte. Knapp 20 Minuten später zog Pedro Araujo da Silva einen Freistoß scharf vors Tor. Eigentlich als Flanke gedacht, landete der Ball aber im Netz (36.).

Überzahl spielt Groß-Gerau nicht in die Karten

Dass die Sportfreunde wegen einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl gerieten (45.+1), spielte dem VfR nicht in die Karten. Mit dem eigentlichen Vorteil wussten die Groß-Gerauer wenig anzufangen. Sie kassierten sogar das Anschlusstor (66.). „Wir waren viel zu unruhig und haben aufgehört, Fußball zu spielen“, erklärt Kameraj. Nachdem die Heimelf den zweiten (68.) und sogar den dritten Platzverweis (82.) kassierte, verpasste es der VfR, für die Entscheidung zu sorgen. Chancen dazu gab es genug.

Tore: 0:1 Weller (17.), 0:2 Araujo da Silva (36.), 1:2 Kern (66.). Gelb-Rote Karten: Serra (45+1.), Dähn (82.). Rote Karte: Schulz (68./alle Seligenstadt). Schiedsrichter: Binstadt (Darmstadt). Zuschauer: 80.





