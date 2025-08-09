VL: VfR Groß-Gerau muss sich »enorm steigern«

GROSS-GERAU/WALLDORF (dirk). Dass die Verbandsliga-Kicker des VfR Groß-Gerau eine Stunde geradezu leidenschaftslos gespielt, beim 1. FC Langen denn auch eine 1:2-Auftaktniederlage kassiert hatten, spielte in der vergangenen Trainingswoche eine untergeordnete Rolle. Die Begegnung mit den Sportfreunden Seligenstadt beim Heimstart am Sonntag (15.30 Uhr) „wird ein ganz anderes Spiel“, sagt Trainer Gaetano Bauso. Der letztjährige Ligadritte „bringt eine ganz andere Körperlichkeit und ein anderes Zweikampfverhalten als Langen mit“, erklärt Bauso. Auch das Seligenstädter Umschaltspiel geschehe auf höherem Niveau.
Obwohl dem Trainer die intensive Vorbereitung auf dieses Spiel also wichtiger war als der Blick zurück, versammelte er seine Mannschaft doch einmal um sich. Dabei sei es darum gegangen, „ein paar Sachen zu besprechen, die halt nicht so korrekt waren“. Dass der VfR eigentlich eine zweikampfstarke, unangenehm zu bespielende Mannschaft sei, habe das Team in Langen vermissen lassen. Zu diesen Tugenden wollen die Grün-Weißen nun zurückfinden. „Wir müssen uns enorm steigern, um Seligenstadt Paroli bieten zu können“, so Bauso. Auf den rotgesperrten Marco Olivieri Del Castillo muss der VfR verzichten.
Augenzeuge der Groß-Gerauer Auftaktniederlage war Marco Eckert, Trainer des SV Rot-Weiß Walldorf II, der nun am Sonntag (13 Uhr) auf die Langener trifft. Die Walldorfer U23 war am vergangenen Wochenende spielfrei. Wichtig sei, so Eckert, dass seine Fußballer ihr eigenes Spiel auf den Platz brächten. Die Rot-Weißen „werden personell eine top Mannschaft auf dem Platz haben“, sagt der Coach. Einzig die verletzten Mohamed Belkaid und Cedric Jordan fallen aus. Dafür wird die Walldorfer U23 von einigen Spielern aus dem Hessenliga-Kader verstärkt.