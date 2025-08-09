VL: VfR Groß-Gerau muss sich »enorm steigern«

Aufstehen und weitermachen muss der VfR Groß-Gerau nach der Auftaktniederlage gegen Langen. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

GROSS-GERAU/WALLDORF (dirk). Dass die Verbandsliga-Kicker des VfR Groß-Gerau eine Stunde geradezu leidenschaftslos gespielt, beim 1. FC Langen denn auch eine 1:2-Auftaktniederlage kassiert hatten, spielte in der vergangenen Trainingswoche eine untergeordnete Rolle. Die Begegnung mit den Sportfreunden Seligenstadt beim Heimstart am Sonntag (15.30 Uhr) „wird ein ganz anderes Spiel“, sagt Trainer Gaetano Bauso. Der letztjährige Ligadritte „bringt eine ganz andere Körperlichkeit und ein anderes Zweikampfverhalten als Langen mit“, erklärt Bauso. Auch das Seligenstädter Umschaltspiel geschehe auf höherem Niveau.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:30 Uhr VfR Groß-Gerau Groß-Gerau Sportfreunde Seligenstadt Seligenstadt 15:30 PUSH

Obwohl dem Trainer die intensive Vorbereitung auf dieses Spiel also wichtiger war als der Blick zurück, versammelte er seine Mannschaft doch einmal um sich. Dabei sei es darum gegangen, „ein paar Sachen zu besprechen, die halt nicht so korrekt waren“. Dass der VfR eigentlich eine zweikampfstarke, unangenehm zu bespielende Mannschaft sei, habe das Team in Langen vermissen lassen. Zu diesen Tugenden wollen die Grün-Weißen nun zurückfinden. „Wir müssen uns enorm steigern, um Seligenstadt Paroli bieten zu können“, so Bauso. Auf den rotgesperrten Marco Olivieri Del Castillo muss der VfR verzichten. RW Walldorf II trifft zum Start auf VfR-Bezwinger Langen