VL: VfR Groß-Gerau muss aus dem Tal rauskommen

Groß-Gerau. Für kommenden Sonntag (15.30 Uhr) steht der Walldorfer U23 ein nicht minder schweres Spiel bei der DJK Sportfreunde Bad Homburg bevor. Tags zuvor, Samstag (15 Uhr), gastiert der VfR Groß-Gerau beim FCA Darmstadt.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge will der VfR bei den Arheilgern mal wieder punkten. „Ich erwarte in der nächsten Zeit von jedem einzelnen Spieler eine Schippe draufzulegen“, sagte Sportlicher Leiter Driton Kameraj: „Sonst haben wir in der Verbandsliga nichts zu suchen.“ Besonders mit dem jüngsten VfR-Auftritt (3:5 gegen Bad Homburg) war Kameraj sehr unzufrieden.