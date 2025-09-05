 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Die Spieler des VfR Groß-Gerau - aktuell könnte es besser laufen.
Die Spieler des VfR Groß-Gerau - aktuell könnte es besser laufen. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

VL: VfR Groß-Gerau muss aus dem Tal rauskommen

Walldorfer U23 muss in Bad Homburg ran +++ VfG gastiert in Darmstadt

Groß-Gerau. Für kommenden Sonntag (15.30 Uhr) steht der Walldorfer U23 ein nicht minder schweres Spiel bei der DJK Sportfreunde Bad Homburg bevor. Tags zuvor, Samstag (15 Uhr), gastiert der VfR Groß-Gerau beim FCA Darmstadt.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge will der VfR bei den Arheilgern mal wieder punkten. „Ich erwarte in der nächsten Zeit von jedem einzelnen Spieler eine Schippe draufzulegen“, sagte Sportlicher Leiter Driton Kameraj: „Sonst haben wir in der Verbandsliga nichts zu suchen.“ Besonders mit dem jüngsten VfR-Auftritt (3:5 gegen Bad Homburg) war Kameraj sehr unzufrieden.

