VL: VfR Groß-Gerau mit Pflichtsieg

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Einen fußballerischen Leckerbissen bekamen die 100 Zuschauer nicht gerade zu sehen. Aber das hatte Driton Kameraj auch nicht erwartet. „Wir haben auch kein gutes Spiel gemacht“, sagte der Sportliche Leiter des VfR: „Aber im Endeffekt war heute wichtig, dass wir die drei Punkte geholt haben.“ Die Groß-Gerauer hatten den Klassenletzten über die volle Spielzeit unter Kontrolle – und hätte noch deutlich höher gewinnen können. „Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Zielstrebigkeit gewünscht“, sagte Kameraj und bemängelte, dass die Grün-Weißen viele Fehlpässe hatten. Auch spielerisch war die Mannschaft um Trainer Gaetano Bauso deutlich schwächer als am Spieltag zuvor, da sie beim Spitzenteam Sportfreunde Bad Homburg gepunktet hatte. „Ich glaube, da haben wir uns auch ein bisschen dem FCA angepasst“, sagte Kameraj angesichts der schwachen Vorstellung der Arheilger. Unbewusst habe das so klar überlegene VfR-Team „vielleicht den einen oder anderen Schritt weniger gemacht“.