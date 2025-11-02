VL: VfR Groß-Gerau gewinnt mit Comeback von Herth

LANGSTADT/DARMSTADT. Die Verbandsligisten VfR Groß-Gerau und SV Rot-Weiß Walldorf II überzeugen mit Siegen.
Nach dem kräftezehrenden Hessenpokalspiel vier Tage zuvor (0:3 gegen Regionalligist Fulda-Lehnerz) stand dem VfR wieder eine Partie auf tiefem, regennassen Rasen bevor. Aber auch diese neuerliche Kraftanstrengung bewältigten die Grün-Weißen bravourös, wie der Sportliche Leiter Driton Kameraj befand: „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht.“ Besonders freute ihn das Verbandsliga-Comeback von Damian Herth nach zehn Monaten. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler hatte sich am 1. September vergangenen Jahres (beim 4:0-Sieg in Bad Homburg) einen Kreuzbandriss zugezogen. In Langstadt wechselte ihn Trainer Gaetano Bauso bereits nach einer Viertelstunde ein, weil Fynn Schek umgeknickt war und nicht mehr weiterspielen konnte. Was folgte, begeisterte Kameraj: „Der Damian hat gespielt, als ob er nie weggewesen wäre.“
VfR Groß-Gerau lässt sich von Ausgleich nicht irritieren
Ihre starke Leistung hätten die Groß-Gerauer schon in der ersten Halbzeit belohnen müssen, doch Mohamed Reda Raiss scheiterte am prächtig parierenden SG-Torhüter Sebastian Schreiber, auch Ilias Benazza und erneut Raiss vergaben gute Chancen. Das so gesehen überfällige 0:1 erzielte drei Minuten nach der Halbzeitpause Adrian Hofmann. Auch vom überraschenden Ausgleichstreffer, nachdem Benazza zwei Großchancen vergeben hatte, ließen sich die Gäste nicht beirren. Eine Flanke von da Silva köpfte Tom Kohnhäuser zum 1:2 ein (84.), ehe Benazza einen an Marco Oliveri Del Castillo verursachten Foulelfmeter verwertete (90.).
Tore: 0:1 Hofmann (48.), 1:1 Felde (71.), 1:2 Kohnhäuser (84.), 1:3 Benazza (90./Foulelfmeter). Schiedsrichter: Walther (TSV Heusenstamm). Zuschauer: 120. Gelb-Rote Karte: Huber (SG/76.).
Nach zwölf Gegentoren in vier Spielen war es der Walldorfer U23 wichtig, erst einmal kompakt in der Defensive zu stehen. „Das haben wir auch gut hinbekommen“, sagte Trainer Marco Eckert. Der Siegtreffer fiel nach einem Freistoß von John Basim Yohanna, den der Torhüter abklatschte. Den Abpraller nutzte Nicholas Beier.
Tore: 0:1 Pauly (45.), 1:1 Wembacher (45+3./Handelfmeter), 1:2 Beier (75.). Schiedsrichter: Nofts (TSG Gau-Bickelheim). Zuschauer: 100.