VL: VfR Groß-Gerau gewinnt mit Comeback von Herth

Nach dem kräftezehrenden Hessenpokalspiel vier Tage zuvor (0:3 gegen Regionalligist Fulda-Lehnerz) stand dem VfR wieder eine Partie auf tiefem, regennassen Rasen bevor. Aber auch diese neuerliche Kraftanstrengung bewältigten die Grün-Weißen bravourös, wie der Sportliche Leiter Driton Kameraj befand: „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht.“ Besonders freute ihn das Verbandsliga-Comeback von Damian Herth nach zehn Monaten. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler hatte sich am 1. September vergangenen Jahres (beim 4:0-Sieg in Bad Homburg) einen Kreuzbandriss zugezogen. In Langstadt wechselte ihn Trainer Gaetano Bauso bereits nach einer Viertelstunde ein, weil Fynn Schek umgeknickt war und nicht mehr weiterspielen konnte. Was folgte, begeisterte Kameraj: „Der Damian hat gespielt, als ob er nie weggewesen wäre.“

VfR Groß-Gerau lässt sich von Ausgleich nicht irritieren