VL: VfR Groß-Gerau dreht bei SVK auf

DARMSTADT. Schon vor dem Spiel war klar, dass der VfR Groß-Gerau seinen Platz in der Verbandsliga Süd auch in der nächsten Fußballsaison sicher hat. Mit seinem 13. Rundensieg hat der Tabellenzehnte seine Punkte 43 bis 45 gesammelt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Von Anfang an war der VfR voll bei der Sache. Flott kombinierte sich die Mannschaft um Trainer Gaetano Bauso nach vorn. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis die Groß-Gerauer das erste Tor schießen würden. Aber dieser Treffer fiel nach einer Ecke auf der Gegenseite, als die VfR-Abwehr den Darmstädter Valentin Schweickert aus den Augen ließ. Im Bestreben nach einer schnellen Ergebniskorrektur „waren wir zu ungeduldig“, berichtete Sportlicher Leiter Driton Kameraj: „Wir haben dann zu viele Bälle verloren.“ Dies jedoch ohne den Rot-Weißen weitere Chancen zu ermöglichen.
Mittels Strafstoß, den der gefoulte Marco Oliveri Del Castillo erwirkte, sorgte Fynn Schek in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für den Ausgleich. Auch nach der Pause hatte der VfR deutlich mehr vom Spiel. Und in der Defensive „haben wir wirklich nichts zugelassen“, lobte Kameraj: „Das fand ich richtig toll.“ Dem Sportlichen Leiter gefiel auch das Auftreten der U19-Junioren Moritz Rödl, Jaskaran Singh und Paul Merzhäuser, die in der zweiten Halbzeit ins Spiel kamen. In den Schlussminuten drehten Dominik Schröter im Nachschuss und Ilias Benazza nach einem Konter das Ergebnis auf VfR-Sieg.
Tore: 1:0 Schweickert (23.), 1:1 Schek (45+2./Foulelfmeter), 1:2 Schröter (86.), 1:3 Benazza (90+3.). Schiedsrichter: Czypull (TSV Reichenbach). Zuschauer: 100.
Die Begegnung der Walldorfer U23 mit einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf ist auf Wunsch des SC Dortelweil verlegt worden. Die Bad Vilbeler standen am Donnerstag im Kreispokalfinale bei Hessenligist Türk Gücü Friedberg (5:6 nach Elfmeterschießen). In der zurückliegenden Trainingswoche wurde bei den Rot-Weißen erst einmal die jüngste 1:3-Niederlage gegen den FC Kalbach aufgearbeitet. „Ich hoffe“, sagte RWW-Interimstrainer Süleyman Karaduman, „dass das ein einmaliger Ausrutscher war“.