VL: VfR Groß-Gerau dreht bei SVK auf Trotz frühem Rückstand behält der VfR Groß-Gerau die Kontrolle und dreht die Partie bei SKV Rot-Weiß Darmstadt noch zu einem verdienten Auswärtssieg. von Dirk Winter · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

RW Darmstadt musste sich in der Fußball-Verbandsliga dem VfR Groß-Gerau mit 1:3 geschlagen geben. Foto: Peter Henrich

DARMSTADT. Schon vor dem Spiel war klar, dass der VfR Groß-Gerau seinen Platz in der Verbandsliga Süd auch in der nächsten Fußballsaison sicher hat. Mit seinem 13. Rundensieg hat der Tabellenzehnte seine Punkte 43 bis 45 gesammelt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr Rot-Weiß Darmstadt RW Darmstadt VfR Groß-Gerau Groß-Gerau 1 3 Abpfiff Von Anfang an war der VfR voll bei der Sache. Flott kombinierte sich die Mannschaft um Trainer Gaetano Bauso nach vorn. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis die Groß-Gerauer das erste Tor schießen würden. Aber dieser Treffer fiel nach einer Ecke auf der Gegenseite, als die VfR-Abwehr den Darmstädter Valentin Schweickert aus den Augen ließ. Im Bestreben nach einer schnellen Ergebniskorrektur „waren wir zu ungeduldig“, berichtete Sportlicher Leiter Driton Kameraj: „Wir haben dann zu viele Bälle verloren.“ Dies jedoch ohne den Rot-Weißen weitere Chancen zu ermöglichen.

Mittels Strafstoß, den der gefoulte Marco Oliveri Del Castillo erwirkte, sorgte Fynn Schek in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für den Ausgleich. Auch nach der Pause hatte der VfR deutlich mehr vom Spiel. Und in der Defensive „haben wir wirklich nichts zugelassen“, lobte Kameraj: „Das fand ich richtig toll.“ Dem Sportlichen Leiter gefiel auch das Auftreten der U19-Junioren Moritz Rödl, Jaskaran Singh und Paul Merzhäuser, die in der zweiten Halbzeit ins Spiel kamen. In den Schlussminuten drehten Dominik Schröter im Nachschuss und Ilias Benazza nach einem Konter das Ergebnis auf VfR-Sieg. Tore: 1:0 Schweickert (23.), 1:1 Schek (45+2./Foulelfmeter), 1:2 Schröter (86.), 1:3 Benazza (90+3.). Schiedsrichter: Czypull (TSV Reichenbach). Zuschauer: 100.